وفاة 13 شخصا وإصابة 18 آخرين بسبب الأمطار في كوريا الجنوبية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، غرق 13 شخصًا وإصابة 18 آخرين، بسبب هطول الأمطار في كوريا الجنوبية، فيما أعلنت السلطات الكوبية، إخماد حريق خزانات النفط في «مقاطعة ماتانزاس».

ولقى 13 شخصا مصرعهم وفقد 6 آخرين، وأصيب 18 شخصًا، جرّاء هطول الأمطار في كوريا الجنوبية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، في تشريد 1492 شخصًا وتم إجلاء 4807 آخرين بشكل مؤقت، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

خسائر في الممتلكات الخاصة جراء الأمطار الغزيرة

وأشار «المقر المركزي لمواجهة الكوارث» الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، إلى العثور على رجل في الأربعينيات من عمره، كانت قد جرفته مياه الأمطار الى فتحة مجاري مياه الصرف في حي سيتشو جنوب العاصمة «سول»، مساء الاثنين الماضي، ميتا في فتحة مجاري أخرى بعد ظهر أمس الأول الأربعاء، كما تم العثور على شقيقته الكبرى التي انجرفت معه ميتة.وأدت الأمطار الغزيرة، إلى خسائر في الممتلكات الخاصة «3879 حالة» والعامة، «656 حالة».

وفي كوبا، أعلن رئيس البلاد، ميجيل دياز كانيل، إخماد حريق خزانات النفط في «مقاطعة ماتانزاس»، الذي اندلع في وقت سابق، والذي أسفر عن مصرع شخص واحد، وإصابة أكثر من 120 آخرين بحروق متفاوتة الخطورة.

الرئيس الكوبي: الشعب بالتعاون مع الأشقاء تصدوا لإخماد نيران «ماتانزاس»

وقال كانيل، إن شعب بلاده، بالتعاون مع الأشقاء من المكسيك وفنزويلا، تصدى لإخماد النيران في المنطقة الصناعية بـ «ماتانزاس»، مشيرا إلى ملحمة يجب أن تُروى لشجاعتة وبطولة كل من شارك في تلك المعركة.

وأشار الرئيس الكوبي، إلى أن الكارهين في مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن دولة فاشلة و دولة في أزمة.

وفي وقت سابق، أسفر الحريق في المنطقة الصناعية لمدينة ماتانزاس، توقف عمل محطة «أنطونيو جيتراس» لتوليد الكهرباء الحرارية، في مدينة ماتانزاس الغربية بسبب نقص إمدادات المياه الكافية للبقاء في العمل.

وزيرة الطاقة الكوبية: هناك حل ولكنه تدريجي

وقالت وزيرة الطاقة والمناجم الكوبية، ليفان نيكولاس أرونت، إن حالة النظام الكهربائي الوطني معقدة ومتوترة، مضيفة إن هناك حل، ولكنه تدريجي.