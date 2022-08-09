أمطار غزيرة تجتاح كوريا الجنوبية وتتسبب في وفاة 7 أشخاص وتشريد العشرات

شهدت عدة دول أحداثًا هامة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كوريا الجنوبية، وأسفرت عن مصرع 7 أشخاص وفقدان 6 آخرين، فيما تفقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، برفقة زوجته، أضرار فيضانات كنتاكي.

وأسفر أعنف هطول للأمطار منذ 80 عامًا على كوريا الجنوبية بما فيها العاصمة «seoul»، خلال اليومين الماضيين، عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 أخرين فضلا عن 6 مفقودين.

وأشار «المقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث»، إلى أن الأمطار الغزيرة، أدت إلى تشريد 163 شخصًا من 107 أسر في العاصمة وإقليم كيونجكي ومدينة إنتشون غرب العاصمة.

وزارة الداخلية ترفع مستوى مراقبتها لأضرار الفيضانات إلى الخطير

وأسفر هطول الأمطار الغزيرة لأول مرة منذ 80 عامًا بكوريا الجنوبية، عن فيضانات أغرقت المنازل والمركبات والمباني ومحطات مترو الأنفاق، فيما تم إغلاق 80 طريقًا و3 طرق تحت الأرض و26 موقفًا للسيارات، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية، إنّ سلطات الإطفاء أنقذت 88 شخصًا من الغرق في «كيونج كي» ومناطق أخرى، فيما رفعت وزارة الداخلية، مستوى مراقبتها لأضرار الفيضانات من التأهب إلى الخطير.

وزارة المالية تلغي اجتماعًا بشأن سياسة الإسكان

بدورها، توقعت وكالة الأرصاد الجوية، هطول المزيد من الأمطار التي تصل إلى 300 ملم على منطقة العاصمة «سول» ومقاطعة جانج وون حتى الأربعاء، فيما أصدرت دائرة الغابات الكورية تحذيرات بشأن الانهيارات الأرضية في 47 مدينة ومحافظة في جميع أنحاء البلاد صباح الثلاثاء، بما في ذلك 9 مناطق في سول وأجزاء من إنتشون وكيونجي وجانج وون ومقاطعات شمال وجنوب تشونجتشونج.

من جانبها، أجلت الحكومة الكورية الجنوبية، إعلانها المزمع بشأن إجراءات توفير المساكن للتركيز على الاستجابة للأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، فيما ألغت وزارة المالية اجتماعًا كان مقررا للوزراء بشأن سياسة الإسكان.

الرئيس الكوري الجنوبي يترأس اجتماعا طارئا

بدوره، ترأس الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سوك يول»، اجتماعا طارئا، في غرفة حالات الكوارث والسلامة بالمجمع الحكومي في العاصمة، اليوم الثلاثاء، على خلفية على هطول الأمطار الغزيرة.

وأمس الإثنين، أصدر الرئيس تعليماته للحكومات المحلية وسلطات الغابات ومكافحة الحرائق لاتخاذ تدابير لإجلاء السكان من المناطق عالية الخطورة.

وفي الولايات المتحدة، تفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسيدة الأولى، أضرار العواصف والمدمرة التي أدت إلى أسوأ فيضانات في تاريخ ولاية كنتاكي الواقعة جنوب البلاد، والتقيا العائلات وعمال الإغاثة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وأبلغ حاكم الولاية آندي بشير، بايدن أن السلطات تتوقع إضافة حالة وفاة أخرى واحدة على الأقل إلى حصيلة الفيضانات، وقال إن الفيضانات كانت خلاف أي شيء تم رؤيته من قبل في الولاية.

ولقى ما لا يقل عن 37 شخصًا مصرعهم منذ أن ضرب الفيضان مناطق بـ«كنتاكي» في شهر يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قام بايدن بتوسيع نطاق المساعدة الفيدرالية لمواجهة الكوارث إلى ولاية كنتاكي، وقال «البيت الأبيض»، إن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية قدمت أكثر من 3.1 مليون دولار من أموال الإغاثة.