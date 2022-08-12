شروط الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية في الإسكندرية.. يقبل من 55%

أعلن معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد، شروط القبول للعام الدراسي 2022 - 2023 لكل طلاب الثانوية العامة الذين تجاوز مجموعهم 55%، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية أو الثانوية الأزهرية بعد معادلتها أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية، على أن يتم فتح باب القبول للطلاب المتقدمين يوم الأحد المقبل 14 أغسطس الجاري.

شروط الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بالإسكندرية

- يشترط لقبول الطالب أن يحدد موقفه من التجنيد «أدى الخدمة - إعفاء نهائي - مؤجل - لم يصبه الدور».

- تقديم أصول الشهادات والمستندات للحاصلين على المؤهل الدراسي من أعوام (2020-2021-2022).

- ألا يزيد سن المتقدم في أول أكتوبر 2022، وفقا لما يلي: «ثانوية عامة 22 عاما، مؤهل جامعي (4 سنوات) 26 عاما، مؤهل جامعي (أكثر من 4 سنوات) 28 عاما».

- لا يقبل الطالب الذي سبق قيده بالمعهد وفصل لاستنفاذ مرات الرسوب.

- يقبل الطلاب الذين يجتازون اختبارات القبول.

- اجتياز اختبارات الكشف الطبي.

- لا يقبل الطلبة المقيدون في كليات أو معاهد أخرى.

- يقبل معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية الطلاب بنظام التعليم الموازي بالمصروفات دون التقيد بشرط المجموع وشرط السن.

أسعار مظروف القبول في معهد الفنون المسرحية

- ثمن مظروف القبول بنظام التعليم المعتمد 750 جنيها.

- ثمن مظروف القبول بنظام التعليم الموازي 1300 جنيه.