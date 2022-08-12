بروتوكول تعاون بين نقابات النقل البري العرب لتقديم الخدمات عبر البلاد

استجاب المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي انتهت فعالياته، أمس الخميس، في سوريا بحضور قيادات نقابية عمالية عربية لمقترح رئيس النقابة العامة للنقل البري في مصر، أشرف الدوكار، بتوقيع برتوكولات تعاون لتبادل الخدمات النقابية في كل القطاعات، بما يعزز مسيرة التضامن بين المنظمات العربية والعمال العرب.

التواصل بين نقابات النقل البري

وقال الدوكار في بيان، اليوم، إن هذا المقترح سوف يفتح الباب واسعا وبشكل عملي على التواصل بين نقابات النقل البري في البلدان العربية للتعاون ومواجهة أي مشكلات تواجه السائق العربي في أي دولة عربية، موضحا أن قطاع النقل البري سوف يبدأ في تنفيذ تلك التوصية التي لاقت قبولا لدى جميع المشاركين من القيادات العمالية العربية.

وتابع أن بروتوكلات تعاون قد وقعت على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أمس الخميس، ومنها نقابات النقل البري في مصر وسورية والعراق وليبيا والسودان ولبنان، مشيرا إلى أن هناك بروتوكلات مرتقبة مع بلدان أخرى.

الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

وتأسس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في 24 مارس 1956، كإطار يعبر عن وحدة وكفاح ومصير الطبقة العاملة العربية، وينتمي إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب منظمات عمالية تمثل 100 مليون عامل عربي، وهو منظمة عمالية عربية إقليمية تحظى بالعضوية الاستشارية للإقليمين الآسيوي والإفريقي في إطار منظمة العمل الدولية.

ويرتبط الاتحاد بعلاقات تضامن وتعاون مع مختلف المراكز النقابية العمالية الدولية والاقليمية والوطنية، وهو عضو أصيل في منظمة العمل العربية، وحاليا عضو مراقب لدى جامعة الدول العربية، كما أنه عضوا في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

ويستهدف الاتحاد الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة العربية وحركتها النقابية، والسعي لتطوير مستواها الحياتي ماديا ومعنويا، وتفعيل مشاركتها في بناء وتقدم أقطارها وأمتها العربية ومساند بلدانه في مواجهة تحديات الإرهاب والعدوان والحصار والاستعمار، وتوطيد أواصر الأخوة بين عمال الوطن العربي في إطار الاتحاد وتعزيز التعاون الثنائي بين المنظمات، وتحقيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد ومنظماته وتشجيع الصلات مع الاتحادات والمنظمات الشعبية والمهنية القومية الأخرى في خدمة الأهداف المشتركة، ويرفع الاتحاد شعار «قوتنا في وحدتنا».