رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس البنك الأفريقي: نأمل أن يغطي النقل البري القارة السمراء بأكملها

كتب:

هاجر عمر
12:59 م | الخميس 16 يونيو 2022
رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

قال الدكتور بانديكيت أورواما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن مخطط الضمانات المتعلق بالنقل البري الاقليمي شهد إنجازات مهم، لافتًا إلى أنه من المخطط أن تشمل هذه التغطية للنقل البري القارة السمراء بأكملها.

وأضاف «أورواما»، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك يقين بأنه عندما يكون هناك طريق بين كيب تاون والقاهرة، إذ أن هذا المشروع الذي يدعمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينها سيتم نقل البضائع من خلال طريق واحد، لافتًا إلى عدم الحاجة للتوقف عند كل نقطة على الطريق.

«أورواما»: نقل البضائع عبر طريق واحد بـ كيب تاون/ القاهرة

ولفت رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى تخصيص مليار دولار لتفعيل طريق كيب تاون/ القاهرة، والذي سيؤدي إلى سلاسة العمل والإنتقال، مشيرًا إلى أن توفير المعلومات هام للغاية في هذا الأمر.   

اقرأ المزيد:

باقات جديدة من «CNE» لمشاهدة دوري أبطال افريقيا.. تعرف على طرق السداد

خريطة إذاعة مباراة نهائي أمم افريقيا في مراكز شباب القليوبية.. 87 شاشة

افتتاح مؤتمر بحوث المستقبل وأجندة افريقيا 2063 بـ"بنات عين شمس"

عاجل.. تأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال افريقيا

"البريد" تصدر طابعا ثلاثيا لـ أمم افريقيا
بقلم هاجر عمر