رئيس البنك الأفريقي: نأمل أن يغطي النقل البري القارة السمراء بأكملها

قال الدكتور بانديكيت أورواما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن مخطط الضمانات المتعلق بالنقل البري الاقليمي شهد إنجازات مهم، لافتًا إلى أنه من المخطط أن تشمل هذه التغطية للنقل البري القارة السمراء بأكملها.

وأضاف «أورواما»، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك يقين بأنه عندما يكون هناك طريق بين كيب تاون والقاهرة، إذ أن هذا المشروع الذي يدعمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينها سيتم نقل البضائع من خلال طريق واحد، لافتًا إلى عدم الحاجة للتوقف عند كل نقطة على الطريق.

«أورواما»: نقل البضائع عبر طريق واحد بـ كيب تاون/ القاهرة

ولفت رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى تخصيص مليار دولار لتفعيل طريق كيب تاون/ القاهرة، والذي سيؤدي إلى سلاسة العمل والإنتقال، مشيرًا إلى أن توفير المعلومات هام للغاية في هذا الأمر.