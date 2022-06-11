«أبو الحسن» يترشح ضد المراغي في النقل البري بانتخابات نقابات العمال

شهدت الساعة الأولى من فتح باب الترشح لمجالس إدارات النقابات العمالية، للدورة النقابية الجديدة 2022 لـ 2026، مفاجأة بعد تقدم أحد رؤساء اللجان النقابية التابعة للنقل البري، بأوراق ترشحه على رئاسة مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، ضد جبالي المراغي رئيس النقابة العامة الحالي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

الصراع على رئاسة نقابة النقل البحري

وتقدم أبو الحسن محمود أحمد، رئيس اللجنة النقابية للنقل البري بسوهاج، بأوراق الترشح في الانتخابات العمالية على رئاسة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، منذ قليل، في وزارة القوى العاملة، التي فتحت باب التقديم للترشح على مجالس إدارات النقابات العمالية بداية من 9 صباحًا، في إطار المستوى الثاني من الانتخابات العمالية الخاص بمجالس النقابات العامة، إذ انتهت جميع اللجان النقابية التابعة للنقابات العامة من إيداع الأوراق اللجان في وزارة القوى العاملة.

انتخابات النقابات العمالية

وكان المستوى الأول من الانتخابات العمالية، أجريت في اللجان النقابية التابعة لـ29 نقابة عمالية جاءت كالتالي:

العاملون بـ الاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وتشمل العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، والتعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.