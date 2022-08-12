بدء حصاد الأرز خلال أسبوعين في كفر الشيخ.. و«بحوث زراعات سخا»: الإنتاج مبشر

محصول الأرز من المحاصيل الصيفية المهمة، وعنصر أساسي من عناصر الأمن الغذائي في مصر، وتعد محافظة كفر الشيخ الثالثة على محافظات الجمهورية في إنتاج الأرز، وتهل خلال 15 يوما بشاير الخير من المحصول الاستراتيجي.

15 يوما على الحصاد

ويقول عبد المعبود عبدالسلام، مزارع، إن محصول الأرز الجديد على الأبواب ويستعد بتحضير «شكائر» الحصاد لجني المحصول من الحقول خلال أسبوعين من خلال «الميكنة» الزراعية، علاوة على أن المحصول مبشر بالخير هذا العام، وقد يتخطى محصول الفدان الواحد 4 أطنان وهو ما يعد أمر جيد بالنسبة لمزارعي المحصول.

ويكمل، أن سعر الطن العام الماضي للبيع قد سجل 6 آلاف جنيه مع بداية موسم الحصاد، ويرجح أن يصل لنحو 7 هذا العام، وهو الأمر الذي يدفع المزارعين لتخزين ما يلزمهم وبيع الفائض لباقي المحافظات.

إنتاجية مرضية للمزارعين

ومن جانبه أكد الدكتور محمود أبو يوسف، مدير مركز بحوث الأرز بمركز بحوث الزراعات بسخا، بالمحافظة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محصول الأرز هذا العام سوف يعطي إنتاجية كبيرة للفدان الواحد بفضل جودة التقاوي، ورعاية المزارعين للمحصول خلال موسم الزراعة وإتباع التعليمات الإرشادية الزراعية للحصول علي أرز نقي وذات مواصفات عالية وإنتاجية مرضية، وذلك من خلال مساحة منزرعة هذا العام بلغت نحو 243 ألف فدان على مستوى الإقليم.