بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 17 في انقلاب ميكروباص بالساحل الشمالي

لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الساحل الشمالي على طريق «الإسكندرية - مطروح» الدولي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم تقديم الإسعافات الأوليه للمصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي مصابي حادث طريق مطروح وجثة، اليوم الجمعة، وهم «أبو بكر مؤمن خلف»، 16 سنة، من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمد شعبان زهران»، 13 سنة، من المنيا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«انتصار محمود عبد الفتاح»، 30 سنة، من المنيا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح قطعي في الجبهة حوالي 8 سم، و«زينب عثمان عبدالله»، 14 سنة، من المنيا، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و«ياسر عثمان عبدالله»، 12 سنة، من المنيا، جرح قطعي باليد اليسرى، و«فهد عامر خلف»، 15 سنة، من المنيا، اشتباه كسر بالساعد الأيسر، و«يوسف عثمان عبدالله»، سنتان»، من المنيا، اشتباه كسر وشرخ بالجمجمة.

كما استقبلت المستشفى كلا من «محمد فتحي سعيد»، 12 سنة، من المنيا، جرح متهتك بالذراع الأيسر، و«حازم محمد إبراهيم»، 15 سنة، من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات، و«عبد الرحمن عيد محمد»، 16 سنة، من المنيا، جروح عميقة بالرأس، و«عمر عادل محمد»، 16 سنة، من المنيا، اشتباه كسر بالجمجمة، و«غزالة سعيد رجب»، 29 سنة، من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات، و«أسيل علي عبد الرازق»، 5 سنوات، من المنيا، جرح بالجبهة، و«مسلم علي عبد العزيز»، شهران، من المنيا، جرح بالجبهة 2 سم، و«علي عبد الرازق عبد الرحمن»، 10 سنوات، من المنيا، كدمات سحجات، ومحمد رمضان محمد 16 سنة من المنيا مصاب باشتباه كسر بالجمجمة، و«حامد عيد عيان»، 46 سنة، من المنيا، مصاب بكدمات سحجات، و«سعاد عبد الرازق عيان»، 48 سنة، من المنيا، جثة هامدة.

فحص أسباب الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطرق وضباط من نقطة شرطة رأس الحكمة إلى مكان الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوعه.