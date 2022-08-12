ALD العالمية: 50% من سياراتنا ستصبح كهربائية بحلول 2025

قررت شركات سيارات عالمية التوجه نحو صناعة السيارات الكهربائية لتحقيق أهداف بيئية واجتماعية لتقليل الانبعاثات الحرارية الناتجة عن احتراق الوقود، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

50 % من سيارات ALD ستكون كهربائية أو طرازات هجينة بحلول 2025

وبحسب رويترز، أعلنت شركة ALD العالمية المتخصصة في مجالات تأجير السيارات وتمتلك نحو 3.5 مليون سيارة، أنها حددت هدفًا جديدًا يتمثل في أن حوالي 50٪ من سياراتها الجديدة ستكون إما سيارات كهربائية أو طرازات هجينة بحلول عام 2025 مع استمرار تعطش الشركات لخيارات خالية من الانبعاثات لتلبية أهداف التنمية المستدامة.

تلعب شركات مثل ALD، التي تحل محل أسطولها بالكامل كل 42 شهرًا، دورًا مهمًا في صناعة السيارات ، حيث تشتري ملايين السيارات على مستوى العالم والتي تساعد أيضًا في تشكيل مستقبل سوق السيارات المستعملة عندما يتم تأجيرها، وتقوم ALD أيضًا بتأجير السيارات لكل من الشركات والمستهلكين نيابة عن بعض شركات صناعة السيارات الكبرى بما في ذلك تسلا وفورد.

شركات الأدوية العالمية تخطط أن تكون سياراتها تعمل الكهرباء بشكل كامل في 2025

تخطط شركات الأدوية العالمية بما فيها شركة آسترازينيكا، بحسب «رويترز»، أن تكون السيارات التابعة لها تعمل بالكهرباء بشكل كامل بحلول 2025، حيث يعملون على فرض شروطهم على شركات صناعة السيارات لجعل هذه السيارات أكثر خضرة، يؤدي ذلك إلى تكثيف الضغط على صناعة السيارات لإخراج الكربون والمواد الضارة الأخرى من سلاسل التوريد الخاصة بهم.

وتوجه الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية تحدى كبير هو الافتقار إلى البنية التحتية العامة المتاحة للشحن، خصوصا في إفريقيا، وبعض أجزاء آسيا وأوروبا، نتيجة اعتماد هذه البلاد على السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.