بعد ترخيص 789 منها.. اعرف أسعار السيارات الكهربائية في مصر

قال بكر على محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن السوق يشهد تنوعًا بين سيارات جديدة ومستعملة، تستخدم أنواعًا مختلفة من الوقود سواء بنزين أو ديزل أو غاز طبيعي وأخيرًا السيارات الكهربائية.

عدد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر

وتابع عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات لـ«الوطن» أن سوق السيارات في مصر شهد طفرة خلال الفترة الماضية، حيث جرى الإعلان عن عدد السيارات التي تم ترخيصها في إدارات المرور وبلغت 789 سيارة كهربائية خلال السنة الماضية، مؤكدًا أن العلامة الألمانية فولكس فاجن احتلت صدارة قوائم تراخيص السيارات الكهربائية في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 231 سيارة بعد شرائها، خلال الشهور الماضية.

أسعار السيارات الكهربائية المستعملة في مصر

واحتلت المرتبة الثانية فئة السيارات الكهربائية من العلامة التجارية «شيفرولية» بإجمالى ترخيص 73 سيارة، تلتها سيارات تسلا في المركز الثالث مسجلة نحو 49 سيارة، وفي المركز الرابع السيارات «بي إم دبليو» الألماني، وفي المركز الخامس سيارات المرسيدس الكهربائية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات المستعملة أسعار عدد من السيارات الكهربائية المستعملة في سوق السيارات المحلي، وجاءت كالتالي:

تسلا موديل إكس 2020

سعر السيارة المتداول في السوق: مليون و100 ألف جنيه

فيات 500 2017

السعر المتداول في سوق السيارات: 310 آلاف جنيه.

فولكس فاجن جولف 2020

السعر المتداول في سوق السيارات المستعملة: 600 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك أي في 2015

السعر المتداول في سوق السيارات المستعملة بمصر: 265 ألف جنيه.