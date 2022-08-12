«إعلام الوزراء» ينفي ترشيح «التنظيم والإدارة» مواطنتين للتعيين بـ«الواسطة»

تداولت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ترشيح مواطنتين من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتعيين «يالواسطة»، بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لترشيحه مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه للتعيين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي «بالواسطة»، وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، ولم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات بهذا الصدد تخالف قانون الخدمة المدنية.

ترشيح المواطنتين جاء تنفيذًا لحكم قضائي

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن ترشيح المذكورتين للتعيين وفقاً للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحت رقم 3000 في 24 يوليو 2022، جاء تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية في الدعوى رقم 7359 لسنة 67 ق، والدعوى رقم 1467 لسنة 66 ق، بوظيفة بالجهاز الإداري للدولة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، وأن ترشيحهما قد تم تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، ودون المخالفة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء «01155508688 -01155508851»، على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).