مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي عند علامة الكيلو 22 على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي اتجاه مطروح، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت مستشفى مطروح العام، اليوم الجمعة، مصابي حادث سيارة ملاكي على طريق مطروح وجثة، وهم «مصطفى ناصر مصطفى»، 24 سنة، من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم وجرى وضعه تحت الملاحظة، و«أحمد ناصر مصطفى»، 26 سنة، من الجيزة، وصل إلى المستشفى جثة هامدة، و«فاطمة بركات يوسف»، 24 سنة، من الجيزة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم وتحت الملاحظة، و«ناصر مصطفى مرسى»، 55 سنة، من الجيزة، مصاب باشتباه كسر في الجمجمة واشتباه نزيف في المخ وجروح متفرقة في الرأس، وجاري استكمال الفحوصات الطبية لهم، كما جرى توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة ووضعها في ثلاجة الموتى تحت تصرف مفتش الصحة وجهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث مرور مطروح وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي إلى موقع الحادث، وجاري فحص الحادث للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.