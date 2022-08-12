عمر كمال يروج لحفل اليوم في الساحل الشمالي: للسيدات فقط

يستعد الفنان عمر كمال، لإحياء حفلا غنائيا اليوم خاص بالسيدات في الساحل الشمالي، ويقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة.

وحرص عمر كمال، على الترويج للحفل من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر بوستر الحفل، وعلق عليه قائلًا: «حفل النهاردة للسيدات فقط في الساحل».

عمر كمال يستعد لطرح أغنية «اليوم ده يومك»

وفي سياق آخر يستعد عمر كمال، لطرح أغنية جديدة وهي الأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر»، التي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية المختلفة.

ونشر «كمال»، صورا له من التحضير للأغنية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «قريبا أغنية اليوم ده يومك من فيلم خطة مانزچر من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان و توزيع أحمد طارق يحيى، الفيلم من أنتاج المنتج الكبير ريمون رمسيس».

أبطال فيلم «خطة مازنجر»

فيلم «خطة مازنجر»، من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته كال من ياسمين رئيس، حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، ومصطفى سعفان.

وكشف «كمال»، مؤخرًا عن استعداده لطرح أغنية جديدة أخرى من أغنيات صيف 2022 تحت عنوان «خلينا سهرانين» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ نشر بوستر الأغنية عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها بكلمة «قريبًا».