أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 13-8-2022 مقابل الجنيه المصري

تعد أسعار العملات من الأشياء المهمة التي يحرص المواطنون خصوصًا المهتمين بمتابعة أخبار الاقتصاد، على متابعتها بشكل يومي ودائم ومستمر، حتى يستطيعوا معرفة قيمة تلك العملات مقابل الجنيه المصري، ويعد الدولار من أكثر العملات التي يتم البحث عنها لأنّه الأكثر تداولًا حول مختلف دول العالم.

وحرصًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير، أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 13 أغسطس الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجلت اليوم العملة السعودية في بنك مصر 5.09 جنيه للبيع و5.07 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 5.09 جنيه للبيع و5.07 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر الريال السعودي 5.10 جنيه للبيع و5.05 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار وفق آخر معاملات وردت من البنك الأهلي المصري نحو 19.16 جنيه للبيع و19.1 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.01 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو وفق آخر معاملات وردت من البنك المصرف المتحد نحو 19.48 جنيه للشراء و19.64 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأوروبية بالبنك التجاري الدولي نحو 19.64 جنيه للشراء و19.76 جنيه للبيع، ووفق آخر معاملات وردت من بنك قناة السويس، سجل سعر اليورو 19.76 جنيه للبيع و19.60 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجلت العملة الأوروبية نحو 19.48 جنيه للشراء و19.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر معاملات وردت من بنك مصر قبل اليوم السبت، نحو 23.04 جنيه للشراء مقابل 23.47 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل نحو 23.26 جنيه للشراء مقابل 23.43 جنيه للبيع، وبالبنك المركزي نحو 23.14 جنيه للشراء 23.24 جنيه للبيع.