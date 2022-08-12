أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-8-2022 مقابل الجنيه المصري

تحظى أسعار العملات الأجنبية والعربية المختلفة في البنوك المصرية، بعملية بحث موسعة، سواء عملة الدولار أو الدينار أو اليورو، وما تسجله بشكل يومي أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة.

ووفق آخر التعاملات الواردة من البنوك، تستعرض جريدة «الوطن» أسعار العملات بالمصرف المتحد والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية، وغيرها من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو وفق آخر معاملات وردت من البنك المصرف المتحد نحو 19.48 جنيه للشراء و19.64 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأوروبية بالبنك التجاري الدولي نحو 19.64 جنيه للشراء و19.76 جنيه للبيع، ووفق آخر معاملات وردت من بنك قناة السويس، سجل سعر اليورو 19.76 جنيه للبيع و19.60 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجلت العملة الأوروبية نحو 19.48 جنيه للشراء و19.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار وفق آخر معاملات وردت من البنك الأهلي المصري نحو 19.16 جنيه للبيع و19.1 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.01 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر معاملات وردت من بنك مصر قبل اليوم الجمعة، نحو 23.04 جنيه للشراء مقابل 23.47 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل نحو 23.26 جنيه للشراء مقابل 23.43 جنيه للبيع، وبالبنك المركزي نحو 23.14 جنيه للشراء 23.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجلت اليوم العملة السعودية في بنك مصر 5.09 جنيه للبيع و5.07 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 5.09 جنيه للبيع و5.07 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر الريال السعودي 5.10 جنيه للبيع و5.05 جنيه للشراء.