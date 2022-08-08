إحالة موظفين بدار «بسمة» للإيواء في الشرقية للنيابة.. مخالفات مالية

أحالت مديرية التضامن الاجتماعي في الشرقية، رئيس مجلس إدارة دار «بسمة» الخيرية للإيواء، والتابعة لها دار «الأمل» لرعاية الكبار، ووعدد من الموظفين بالدار، إلى النيابة العامة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، للتحقيق معهم في المخالفات المنسوبة إليهم.

فحص مخالفات دار «بسمة»

وقال مصدر مسؤول لـ«الوطن»، إنه تم تشكيل لجنة خلال الأيام الماضية، بقرار من محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعضوية موظفين من مديرية التضامن الإجتماعي والمديرية المالية وموظفين بالديوان العام بالمحافظة، للتحقيق في اتهامات وُجهت للمسؤولين والموظفين بالدار بشأن ارتكاب عدة مخالفات.

المخالفات المالية تجاوزت 2 مليون جنيه

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن المخالفات المالية في دار «بسمة» تجاوزت 2 مليون جنيه، كما تبين ارتكاب العديد من المخالفات بحق النزلاء، ومنها عدم الرعاية الصحية، وسوء جودة الأطعمة والمشروبات، وعدم الاهتمام بنطافة المكان وغيرها من المخالفات.

إحالة رئيس مجلس الإدارة وعدد من الموظفين للتحقيق

وأشار المصدر إلى إعداد مذكرة بهذه الوقائع، ورفع تقرير لمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ووزارة التضامن، وكذلك إعداد بلاغ ومذكرة بإحالة رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وعدد من الموظفين كل في اختصاصه لمباشرة التحقيقات معهم.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تجري النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع خلال الأيام المقبلة.