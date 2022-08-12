طليق بريتني سبيرز ينشر فيديو لها تعنف نجليها.. ومحاميها: انتهاك خصوصية

تتصدر أزمة النجمة الأمريكية بريتني سبيرز مع نجليها ووالدهما، اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث بدأت الأزمة تتخذ منحنى جديدًا بعد نشر كيفين فريدلاين بنشر فيديو لـ «سبيرز» وهي تعاتب نجليها وتتجادل معهما، ولكن تم حذفه بعد ذلك، وفقًا لما نشره موقع «ET» الفني.

وخرج محامي بريتني سبيرز، ماثيو روزنجارت، ليؤكد رفض موكلته لمقطع الفيديو الذي انتشر بصورة واسعة قبل حذفه، وذلك في بيان صحفي، قائلًا: «بريتني سبيرز هي أيقونة موهوبة ومجتهدة للغاية، ومحبوبة بحق ومحترمة من قبل الملايين في جميع أنحاء العالم، وللأسف لا نستطيع قول الشيء نفسه عن السيد فيديرلاين، الذي لأسباب لا يمكن تفسيرها، قرر الظهور في مقابلة تلفزيونية غير مبررة والإساءة إلى والدة أطفاله».

وتابع البيان: «لقد دعمت بريتني أطفالها بإخلاص وهي تحبهم كثيرًا سواء أدرك ذلك أم لا، فإن السيد فريدلاين لم ينتهك خصوصية وكرامة أم أطفاله فحسب، بل إنه قوض طفليه اللذان يجب أن يحمي خصوصيتهم».

محامي بريتني سبيرز يهدد باتخاذ الإجرءات القانونية ضد زوجها السابق

وهدد محامي بريتني سبيرز باتخاذ إجراءات قانونية ضد والد نجليها، بسبب الفيديو الذي نشره، موضحًا: «قرار السيد فريدلاين غير الحكيم بنشر مقطع فيديو قديم لأطفاله البالغين من العمر 11 و 12 عامًا في ذلك الوقت كان قاسيًا للغاية، بالإضافة إلى إهانة نفسه وانتهاك الأعراف المجتمعية، هو معرض للعديد من القضايا القانونية، على سبيل المثال لا الحصر: التورط في قوانين المضايقة الإلكترونية والتسلط عبر الإنترنت».

وتابع: «نحن حاليًا نعمل مع إنستجرام للتأكد أن فريدلاين يلتزم بالقواعد، في غضون ذلك ، كما قالت بريتني نفسها يجب على كل ما يحدث بينها وبين أولادها تظل خاصة، نحث السيد فريدلاين على التصرف بقدر من اللباقة واللياقة والتوقف عن مناقشة الأمور الخاصة علنًا، والتي لا تفيد أحد».

القصة الكاملة للأزمة بين بريتني سبيرز ونجليها

وكشف كيفين فريدلاين للمرة الأولى في لقاء تلفزيوني، إن نجليه شون 16 عامًا، وجايدن 15 عامًا، يرفضان رؤية والدتهما، كما رفضا حضور حفل زفافها في يونيو الماضي، وذلك بسبب الصورة العارية التي تنشرها عبر حسابها على «إنستجرام»، ومن جانبها، رفضت بريتني سبيرز مناقشة الأمور العائلية في العلن، وقالت إنها في حالة صدمة لن تتعافى منها قريبا بسبب نجليها.