تكريم إلهام شاهين في مهرجان الفحيص للثقافة والفنون بالأردن «صور»

حرصت إدارة مهرجان الفحيص للثقافة والفنون بالأردن على تكريم إلهام شاهين في حفل افتتاح الدورة 30 التي انطلقت فعالياتها، أمس الأول، تحت شعار «الأردن تاريخ وحضارة»، وتختتم فعالياته يوم 17 أغسطس الجاري.

تكريم إلهام شاهين

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صوراً من تكريمها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليها: «شكراً للمملكة الأردنية الهاشمية على تكريمي في مهرجان الفحيص للثقافة والفنون، شكراً معالي الوزير نايف الفايز ووزير السياحة والآثار، سعدت جداً بهذا التكريم، تمنياتي لكم بالتوفيق، وكل التحية للجمهور الأردني شعباً وقيادة.. احترامي وتقديري».

وشهد المهرجان تكريم الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، الكاتبة الكويتية باسمه العنزي والشاعر أحمد الشهاوي بجانب تكريم إلهام شاهين فيما أحيا حفل الافتتاح فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية الفلسطينية، بالإضافة لفرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.

حفلات لـ جورج وسوف وراغب علامة في الأردن

ويشمل البرنامج الفني لمهرجان الفحيص للثقافة والفنون عدداً من الحفلات الغنائية ضمن فعالياته، منها حفل للمطرب السوري جورج وسوف، والمطرب اللبناني راغب علامة، والمطربة الأردنية ديانا كرازون، والمطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة.

وجاء اختيار المهرجان في تكريم إلهام شاهين تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال المميزة، حيث جاء هذا التكريم بعد أيام من تكريمها من ختام المهرجان الدولي للفيلم بفاس المغربية.

آخر أعمال إلهام شاهين في الدراما

وكانت آخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في بطولة مسلسل «بطلوع الروح1K الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من منة شلبي، أحمد السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، محمود فارس، ريم نصر الله وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكرى.