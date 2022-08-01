إلهام شاهين: الأسماء المشاركة في مهرجان القاهرة للدراما عظيمة ومبروك علينا

حرصت الفنانة إلهام شاهين على دعم مهرجان القاهرة للدراما وتهنئة القائمين عليه، وذلك بعد تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن انطلاقه في شهر سبتمبر المقبل.

وشاركت إلهام شاهين جمهورها بصورة من المؤتمر الصحفي، وعلقت: «مبروك على كل أهل الفن الإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة للدراما، شكرا لنقيبنا د. أشرف زكي على مجهوداته، وسعداء جدا بوجود الفنان الكبير المشرف والصديق الغالى د. يحيى الفخراني كرئيس للمهرجان».

إلهام شاهين تدعم مهرجان القاهرة للدراما

وتابعت: «أستاذتنا المخرجة العظيمة إنعام محمد التي أثرت على حياتنا الفنية بأعمال مشرفة لاسم مصر كرئيسه للجنة التحكيم والأستاذ عمرو الفقي الداعم دائما للفن، الحقيقة كلهم أسماء عظيمة، تشرفنا وتنبئ عن مهرجان ناجح جدا بإذن الله مبروك علينا جميعا».

يذكر أنه أقيم صباح اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق مهرجان القاهرة للدراما، والذي من المقرر أن ينطلق شهر سبتمبر المقبل.

وحضر المؤتمر كل من دكتور يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، وأحمد السقا عضو لجنة تحكيم، وأنعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم، وعمرو الفقي، رئيس مجلس ادارة شركة pod والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما

كما حضر عدد كبير من الفنانين من بينهم صابرين ونجلاء بدر وإيهاب فهمي ولقاء سويدان وتامر محسن ومنير مكرم وأحمد سلامة، وعدد آخر من الفنانين، وجرى الإعلان خلال المؤتمر أن أعضاء لجنة التحكيم تضم صابرين وراجح داود وأحمد السقا.