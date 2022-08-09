إلهام شاهين ناعية رجاء حسين: تاريخها عظيم وكانت إضافة لأي عمل

نعت إلهام شاهين الفنانة الراحلة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، إذ ذكرت أن رجاء حسين كان لها تاريخ طويل وكبير ومحترم، فضلًا عن تركها بصمة دائمًا في أي عمل تقدمه، إذ كانت الراحلة تخلق من كل دور حتى وإن كان بسيطًا دورًا عظيمًا: «كانت من نوعية الفنانات اللي لما تاخد دور بتعمل له إضافة كبيرة».

رجاء حسين قيمة كبيرة

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة «سي بي سي»، أن آخر عمل جرى بينهما كان فيلم «يوم للستات»، إذ حصلت الراحلة رجاء حسين على جوائز عديدة جراء مشاركتها في هذا العمل بالرغم من أن دورها كان 4 مشاهد، ولكنها ظهرت وكأنها بطلة العمل، فالفنانة رجاء حسين قيمة كبيرة، وأدت رسالتها الفنية على أكمل وجه: «عزائي لكل جمهورها في مصر والوطن العربي، لها محبين كثر في مختلف الدول».

جنازة رجاء حسين

ورحلت الفنانة رجاء حسين عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 85 عاما، وتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في أكتوبر عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد الشرطة.