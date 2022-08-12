إنجلترا تعلن رسميا جفاف أجزاء من جنوب ووسط البلاد

أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً، اليوم الجمعة، عن جفاف أجزاء من جنوب وجنوب غرب ووسط إنجلترا، وذلك حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل لها.

موجة جفاف شديدة تضرب إنجلترا

يشار إلى أنّ موجة الجفاف قد تستمر حتى العام المقبل، مما يترك الملايين الآخرين يواجهون حظرًا لخراطيم المياه وقيودًا أخرى مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 95 درجة فهرنهايت «35 درجة مئوية»، مما يجعل البلاد أكثر سخونة من أجزاء من منطقة البحر الكاريبي.

يذكر أنّ حوالي 17 مليون شخص في إنجلترا قد تأثروا بالفعل بحظر خراطيم المياه وقد ينضم إليهم 15 مليونًا قريبًا بعد يوليو الأكثر جفافاً المسجل في بعض المناطق والنصف الأول الأكثر جفافاً من العام منذ عام 1976.