رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية: تعاقدنا مع كبرى الشركات العاملة فى مصر لتدريب طلابنا.. ونقدم برامج تواكب سوق العمل العالمية

قال الدكتور مجدى القاضى، رئيس مجلس أمناء مجمّع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يضم فرعَى جامعتى الأمير إدوارد (UPEI) و«ورايرسون» بمصر، إن الجامعتين امتداد لكبرى المؤسسات التعليمية المرموقة فى كندا، حيث يزيد عمرهما على 50 عاماً، مشيراً إلى أن (UPEI) أول جامعة تفتح فرعاً دولياً لها فى العاصمة الإدارية.

د. مجدى القاضى: احتفلنا بتخريج أول دفعة دراسية بالعاصمة الإدارية الجديدة من جامعة إدوارد

وأضاف «القاضى»، فى حواره مع «الوطن»، أن (UPEI) احتفلت بتخريج أول دفعة جامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة للدراسة بالجامعتين فى العام الدراسى المقبل. ولفت إلى أن كلتا الجامعتين تقدم العديد من البرامج الدراسية فى مختلف التخصصات العلمية لتأهيل خريجيها للالتحاق بسوق العمل، إذ تعمل على تأهيلهم وتدريبهم خلال فترة الدراسة كبرى الشركات العاملة فى مصر، وإلى نص الحوار:

بداية ما طبيعة الشهادات التى سيحصل عليها طلاب جامعتى «الأمير إدوارد» و«رايرسون» بالعاصمة الإدارية؟

- يحصل الطالب عند تخرجه على شهادة واحدة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ومن دولة كندا، والشهادة الممنوحة للطالب بفرع الجامعة داخل مصر هى ذات الشهادة الممنوحة للطالب الكندى من الجامعة الأم، بالإضافة إلى أن كلية الهندسة بمجمع الجامعات الكندية هى الكلية الوحيدة فى العاصمة الإدارية الجديدة المعتمدة من قبَل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وماذا عن مميزات الدراسة فى الجامعتين؟

- هناك مميزات عديدة، أبرزها تهيئة الفرصة للالتحاق بكليات عالمية، كما أن نصف أعضاء هيئة التدريس بالجماعة كنديون، وتتيح الجامعتان فرصة لدراسة برامج جديدة تركز على متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، وبناء المعرفة والشخصية، والارتباط بما تتطلبه سوق الصناعات فى مصر وكندا، بالإضافة إلى الوقوف على طرق تدشين المشروعات التى تشكل جزءاً لا يتجزأ من المنهج.

حدثنا عن استعدادات الدراسة والتخصصات بفروع الجامعتين؟

- بدأت كل من جامعتى الأمير إدوارد ورايرسون بالعاصمة الإدارية الجديدة تلقى طلبات الالتحاق للعام الدراسى 2022-2023 منذ أبريل الماضى، لتيسير عملية التقدم واستيفاء الإجراءات لطلاب المرحلة الثانوية من الراغبين فى الدراسة بإحدى الجامعتين.

وماذا عن أول فرع دولى بجامعة الأمير إدوارد؟

- افتتحت جامعة الأمير إدوارد (UPEI) أول فرع دولى لها فى العاصمة الإدارية الجديدة عام 2018، إذ تعمل على توفير جودة أكاديمية مميزة وحياة جامعية رائعة للطلاب، فضلاً عن تقديم شهادات معترف بها محلياً ودولياً، وكذلك الحال بالنسبة لجامعة رايرسون التى تبدأ الدراسة بها للمرة الأولى هذا العام من خلال فرع القاهرة.

نؤهل خريجينا لاستكمال دراستهم فى الجامعات الأم بكندا دون الحاجة إلى معادلة

ونعمل على بناء المعرفة والشخصية لتلبية احتياجات الصناعة المصرية والكندية

وما مميزات الدراسة بالجامعات الكندية؟

- تؤهل الدراسة بإحدى الجامعتين الطلاب لاستكمال دراستهم فى الجامعات الأم بكندا دون الحاجة إلى معادلة، ويقر المجلس الأعلى للجامعات فى مصر هذه الشهادات فور التخرج، ويحق للطلاب التقدم إلى النقابات المعنية ومزاولة تخصصاتهم، وتعكس جميع البرامج المستضافة مزيجاً من الخبرات والمعلمين والثقافات الدولية، حيث يضطلع بالتدريس نخبة من أكفأ الأساتذة المصريين والكنديين، ولدينا تخصصات تحتاجها السوق المصرية.

وما الكليات والتخصصات والدرجات الممنوحة بجامعة الأمير إدوارد؟

- جامعة جزيرة الأمير إدوارد (UPEI) تقدم تخصصات برنامج هندسة التصميم المستدامة، ويشمل الميكاترونكس (الحقل الهندسى الذى يجمع بين الهندسة الميكانيكية والكهربائية وهندسة الحاسب الآلى وهندسة الإلكترونيات) والطاقة المستدامة، وهندسة الموارد الحيوية، ويتم منح بكالوريوس هندسة التصميم المستدامة، والبرنامج الثانى يشمل الرياضيات وعلوم الحاسب فى تخصصات «برمجة ألعاب الفيديو، تحليل البيانات، تحليلات الأعمال»، ويمنح بكالوريوس العلوم فى الرياضيات وعلوم الحاسب، أما البرنامج الثالث، وهو ريادة الأعمال، فيشمل تخصصات «المحاسبة، ريادة الأعمال، الإدارة المالية، التسويق، التنظيم المؤسسى»، ويمنح درجات بكالوريوس ريادة الأعمال، فضلاً عن برامج الدراسات العليا، وتشمل برنامج الماجستير فى إدارة الأعمال التنفيذية، وتمنح الجامعة درجة الماجستير فى إدارة الأعمال فى تخصص القيادة الدولية وهو برنامج فريد من نوعه. وتؤهل البرامج الدراسية بجامعة الأمير إدوارد لشغل وظائف مطلوبة فى سوق العمل محلياً ودولياً، منها «مهندسو التصميم، ومهندسو الطيران والفضاء الجوى والبحرية، والسيارات، المهندسون الاستشاريون، مديرو المشروعات، مهندسو البحث والتطوير، وبرمجة تطبيقات المحمول، هندسة البيانات، تطوير السوفت وير، تصميم الواقع الافتراضى، هندسة الجرافيكس، تحليل الأعمال والأنشطة التجارية» أو إنشاء شركاتهم الخاصة كرواد أعمال.

وماذا عن برامج جامعة رايرسون؟

- جامعة رايرسون تشمل: كلية الاتصالات والتصميم، وبها برنامج تصميم الأزياء: إحاطة شاملة بصناعة تصميم الأزياء ومنظومة العمل به، وبرنامج الإعلام الذى يغطى نظريات التواصل ووسائل الإعلام الرقمية، وإدارة البث وتقنيات الصوت والتصوير، وكتابة السيناريو، وإدارة مواقع التواصل الاجتماعى. ويشمل برنامج الإعلام الرياضى تخصصاً يقدم للمرة الأولى فى مصر، وهو دراسة التغطية الرياضية وكيفية تنظيم الإنتاج الإعلامى الرياضى وإدارة البث المباشر والتسويق الرياضى، وتقدم كلية الهندسة والعلوم المعمارية برامج: الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الحاسب الآلى.

وماذا عن الوظائف التى تتيحها الدراسة فى تلك التخصصات؟

- التخصصات تؤهل لسوق العمل فى وظائف: تصميم الأزياء، مسئولى الفعاليات والاتصالات، مديرى العلامات التجارية، رواد الأعمال، نقاد الأزياء وخبراء الموضة، السينما والتليفزيون، الصحافة، الإذاعة، التسويق الرقمى، الدعاية والإعلان، كتابة المحتوى، إدارة الإنتاج الإعلامى، برامج الترفيه الرياضى، الصحافة الرياضية، إنتاج الفيديو، الوكلاء الرياضيين، تخطيط المدن، تصميم وإدارة البنية التحتية، الإدارة البيئية وإدارة الموارد، إدارة النقل والمواصلات، تصميم الإلكترونيات أجهزة الروبوت، تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

هل تقدم الجامعتان منحاً دراسية للطلاب؟

- تمنح كل من الجامعتين العديد من المكافآت والتخفيضات للطلاب لدى قبولهم بالعام الدراسى الأول، بناء على درجاتهم بالمرحلة الثانوية، فى المواد المؤهلة لدخول الجامعة، وكذلك تفوقهم أثناء الدراسة بالمراحل الدراسية المختلفة، وتقدم الجامعتان 10 منح كاملة للدراسة بالمجان للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة الرسمية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وتستمر المنحة طوال فترة الدراسة بشرط الحفاظ على تقدير 3٫5 فما أعلى، كما توجد منح للرياضيين، وتشمل منحة كاملة للحاصلين على أحد المراكز الأول أو الثانى أو الثالث فى البطولات الفردية عالمياً، ومنحة جزئية بقيمة 50% للحاصلين على المراكز الأولى أو الثانية أو الثالثة فى البطولات الجماعية عالمياً، و30% تخفيضاً لمن يحقق المركز الأول فى بطولة محلية، و20% تخفيضاً لمن يحقق المركز الثانى فى بطولة محلية، و10% لمن يحقق المركز الثالث فى بطولة محلية، بالإضافة إلى تقديم منح الموهوبين فنياً، وتشمل تخفيض 15% لمن تظهر لديه موهبة بأحد مجالات الدراسة فى الفنون البصرية أو فنون الأداء أو الإعلام.

وماذا عن تدريب وتأهيل الطلاب أثناء الدراسة؟

- تعاقدنا مع كبرى الشركات العاملة فى السوق المصرية لتدريب وتأهيل الطلاب أثناء الدراسة، للتعرف على متطلبات السوق، ومن ثم يصبح الخريج قادراً على التعامل مباشرة وتحمل المسئولية، ويصبح رائداً ومتميزاً فى مجاله وتخصصه.

تأهيل الطلاب

هناك عدد من المواد الدراسية لا يتم تدريسها فى معظم البرامج الأخرى المتاحة فى مصر، ومن بينها: إدارة التفاوض عبر الثقافات المختلفة، الإحصاء وتحليلات الأعمال، الإدارة المصرفية وأسواق المال العالمية، إدارة سلسلة الإمداد والتوريد عبر القارات، الابتكار وريادة الأعمال فى بيئة العمل الدولية، إدارة الموارد البشرية فى السياق العالمى، حوكمة الشركات واستراتيجية الإدارة الدولية، تأثير تغير المناخ على إدارة الأعمال.