إصابة شخص باختناق إثر حريق هائل التهم محتويات ورشة دهانات بدمياط (صور)

نشب حريق هائل بورشة دهانات بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط ما تسبب في خسائر مادية، وإصابة شخص باختناق وتم إسعافه في الحال.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط إخطارا بنشوب حريق بورشة دهانات أثاث «استورجي» بجوار مدرسة الشهيد رضوان، وتم توجيه إدارة الحماية المدنية التي أرسلت سيارتي إطفاء في محاولة منها للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة.

وتبين أن الحريق اندلع بورشة مملوكة للمواطن إبراهيم الصياد، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الدفاع المدني، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية سوى حالة اختناق واحدة وتم إسعافها.