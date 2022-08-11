محافظ دمياط توافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسى 2023-2022، من مجموع 235 درجة إلى 226 درجة، تحقيقًا لرغبات أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام، ونظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس بالإدارات التعليمية التسع، علاوة على عدد 4 مدارس للمرحلة الثانوية بإدارة دمياط التعليمية، هي: مدرسة سعاد محرم الثانوية للبنين، مدرسة الشعراء الثانوية المشتركة، مدرسة الشهيد حامد يوسف عيسى الثانوية المشتركة، مدرسة صادق جاويش المشتركة.

تخفيض الحد الأدنى للثانوية العامة بدمياط

أكد الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، أنه تم توجيه الإدارات التعليمية بتسكين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، تيسيرًا على أولياء الأمور، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ تعهد على ولي الأمر، بعدم مطالبته بالتحويل لنجله خلال العام 2023/2022، لتفادي الكثافات العالية.

تعديل تنسيق القبول بالمدارس الفنية

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسى 2023/2022، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، خلال لقائها مع الدكتور خالد خلف، صباح اليوم الخميس.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، إلى هذا التعديل، سيكون وفقا للجداول المرفقة.