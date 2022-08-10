«التضامن»: برنامج فرصة يعقد لقاءات دعم وتحفيز بمحافظتي دمياط والمنوفية

أكد برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى التابع لوزارة التضامن، أنه جرى عقد لقاءات دعم وتحفيز بمحافظتي دمياط والمنوفية، حيث تم تنظيم لقاءً تعريفيا لعرض خدمات البرنامج داخل مدن وقرى محافظة دمياط بإدارة السرو، حيث ضم المستهدفين من خمس وحدات اجتماعية وهي «السرو، دقهلة، سيف الدين، الكاشف الجديد»، وعددهم 200 مستهدف من مستفيدي الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.

لقاء تعريفي لـ150 مستفيدا من تكافل وكرامة

وأوضح البرنامج، في بيان عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أنه عقد لقاءً بإدارة الزرقا وضم أربع وحدات اجتماعية وهي «الزرقا ، ميت الخولي، شرمساح وكفر المياسره» حضره 150 مستهدفا من مستفيدي تكافل وكرامة.

توفير فرصة عمل لائقة وملائمة

ولفتت إلى أن اللقاءات جاءت انطلاقاً لمنهجية الدعم والتحفيز لعملاء تكافل وكرامة لتمكينهم اقتصادياً والانتقال بهم من الاتكالية الى الاستقلال المالي من خلال توفير فرصة عمل لائقة وملائمة أو بالحصول على أصول إنتاجية لتحسين مستوى معيشتهم.

تنفيذ جلسات الإرشاد الوظيفي لمستفيدي تكافل وكرامة

وأوضح أنه يقوم بتنفيذ جلسات الإرشاد الوظيفي لمستفيدي تكافل وكرامة بواقع 100 جلسة بمحافظة المنوفية، حيث يُعد آلية من آليات الحصول على الوظيفة المناسبة التي ينفذها البرنامج، ويقوم مسؤول الجلسة بتوجيه المستفيد إلى الوظيفة الملائمة له حسب مهاراته وخبراته وقدراته، وذلك للانتقال بهم من الاتكالية إلى الاستقلالية المالية.

برنامج فرصة يعمل على تعزيز روح العمل والإنتاج

وأشارت التضامن، إلى أن مختلف أنشطة برنامج فرصة يتم من خلال المنظمات الأهلية وكذلك الوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة، ويعمل على تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي، ويستهدف الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي.