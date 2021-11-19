قادة أفريقيا يتحدثون عن السيسي في فيلم «التحدي»: هو فتاح أفريقيا ومصر عادت عملاق القارة السمراء

أصبحت مصر حديث العالم أجمع، وصارت مضرب الأمثال في نهضتها التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهذا مواطن فلسطيني يفدي مصر بعيونه بعدما أوقفت مصر العدوان على بلاده، وهذه مواطنة فرنسية تثني على ترحيب الرئيس الفرنسي بالضيف المصري على أرض فرنسا، ومنحه وسام الشرف الفرنسي.

نقل الفيلم الوثائقى «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، المذاع عبر فضائية «DMC» ما كتبته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، عن إعادة الرئيس السيسي الدور المصري الريادي في القارة الأفريقية، قائلة: «أنه في إطار نهج الولايات المتحدة الأمريكية مع القارة الأفريقية تحتاج إدارة الرئيس جو بايدن إلى تحديد الأولويات والمشاركة بنشاط مع العمالقة الإقليميين وعلى رأسهم مصر».

واستعرض الفيلم كلمات السفير صالح هابيمانا، سفير رواندا، والذي قال «كلما يضيق النفس على مصر يصل الرحمن لمصر إنسانا، ليفتح الأفاق، وهو عبدالفتاح فتاح أفريقيا».

الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، قال عن الرئيس السيسي «بفضل شجاعتكم السياسية ومهارتكم الدبلوماسية، قد تمكنت مصر من استعادة السلام والأمن وإعادة الديموقراطية».

أما الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جلية، فقد قال في مؤتمر مشترك مع الرئيس السيسي: «أود أن أعرب لفخامته عن أصدق مشاعر الود والتقدير التي يكنها الشعب الجيبوتي له شخصيا، ولبلده الشقيق وشعبه الكريم».

«بالنسبة لي في الواقع أنني أنظر إليه كمحارب ومقاتل من أجل الحرية ولكن بالنسبة لي مثل جمال عبدالناصر الذي أنقذ مصر أيضًا».. هكذا تحدث الرئيس الأوغندي يوري موسفني، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أنقذ الله مصر على يديه من الظلام.