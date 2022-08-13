السكر والقمح على رأس قائمة السلع المرشحة للتراجع في أكتوبر المقبل

من المرتقب أن تشهد أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية، تراجعًا خلال الشهرين المقبلين، وهو ما يأتي على خلفية تزايد التوقعات بشأن الركود العالمي، وتراجع الطلب على السلع والمنتجات الإستراتيجية.

ورشح تقرير حديث لغرفة الصناعات الغذائية، قائمة تضم السكر والزيوت واللحوم من المتوقع أن تشهد تراجعًا في شهر أكتوبر المقبل، وبحسب التقرير، فإن أسعار السكر الأبيض المكرر من المتوقع أن تتراجع إلى 546 دولارًا للطن بحلول أكتوبر، مقارنة بأسعار يوليو التي سجلت 549 دولارًا، ونحو 561 دولارًا في يونيو الماضي.

أسعار السكر الخام

وقال التقرير إن أسعار السكر الخام من بين قائمة المرشحين للتراجع في أكتوبر، لتهبط إلى 401 دولارات للطن، مقارنة بـ 404 دولارات في يوليو، و414 دولارًا في يونيو، و424 دولارًا في مايو الماضي.

أما أسعار القمح، فتوقع التقرير انخفاضًا حادًا في أسعارها، مرجحًا أن تتراجع إلى 299 دولارًا للطن، مقارنة بأسعار قياسية في مايو حينما سجلت 432 دولارًا للطن، ونحو 382 دولارًا في يونيو، و305 دولارات للطن في يوليو، كما توقع التقرير انخفاض الذرة الصفراء ليسجل السعر 245 دولارًا للطن، انخفاضا من 310 دولارات في مايو الماضي.

وذكر التقرير أن أسعار زيت النخيل من المتوقع أن تتراجع إلى 930 دولارًا في أكتوبر، مقارنة بأرقام قياسية في مايو بلغت 1422 دولارًا للطن، ونحو 1263 دولارًا في يونيو الماضي، فيما توقع أن تشهد أسعار زيوت الصويا تراجعًا إلى 1450 دولارًا للطن، مقارنة بـ 1815 دولارًا في مايو، و1679 دولارًا في يونيو الماضي، وهو الأمر ذاته بالنسبة لزيت عباد الشمس الذي رجح التقرير أن ينخفض إلى 1884 دولارًا للطن، مقارنة مع أكثر من 2000 دولار في مايو.

تراجع أسعار اللحوم

وأظهر التقرير، تراجع أسعار اللحوم البقرية إلى 5.8 دولار للكيلو في يوليو الماضي، مقارنة بـ6 دولارات للكيلو في مايو الماضي، و5.9 دولار في يونيو الماضي.