تراجع سعر الأرز اليوم.. والطن يسجل 10 آلاف و500 جنيه

سجل سعر الأرز اليوم تراجعا بقيمة 200 جنيه، بعد ارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجل سعر الطن اليوم نحو 10 آلاف وخمسمائة جنيها للأرز الحبة العريضة، فيما سجل سعر الأرز الحبة الرفيعة نحو 10 آلاف ومائة جنيه للحبة العريضة.

توقعات بتراجع سعر الأرز

وتوقعت مصادر مسؤولة بشعبة الأرز بالغرفة التجارية استمرار تراجع أسعار الأرز بالتزامن مع موسم حصاد الأرز، حيث وصلت أسعار الأرز خلال الأشهر الأخيرة لنحو 15 ألف جنيه، لتتراجع حاليا لنحو 10 آلاف جنيه، ومن المتوقع أن تنخفض أكبر خلال الفترة المقبلة، وأشارت شعبة الأرز إلى أن إنتاج الأرز هذا العام سيصل لنحو 8 ملايين طن أرز شعير، تنتج نحو 4 ملايين طن أرز ابيض.

سعر الأرز اليوم يتراجع مع التوسع في موسم الحصاد

وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالأرز هذا العام نحو 724 الف فدان، تروى بالغمر، فيما تبلغ مساحة الأراضي التي تم زراعتها بالأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف بنحو 200 ألف فدان ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا، وفقا لما أعلنته وزارة الزراعة.

وتراجعت أسعار الأرز خلال ثلاثة أيام نحو 1000 جنيه للطن بعد أن سجل سعر الطن نحو 12 ألف و500 جنيه، وستنخفض الأسعار بشكل كبير للغاية بالتزامن مع موسم الحصاد.

خطة تأهيل للمساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة

وتخطط الدولة المصرية حاليا لتطوير منظومة الري، عبر توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري، وتأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات، وذلك بالتعاون بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتوفير كافة التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة.