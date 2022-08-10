وزارة التموين تؤكد توافر الأرز في منافذ البقالين بسعر 10 جنيهات للكيلو

أكدت وزارة التموين على توافر الأرز في مخازن الجملة التابعة لها وضخ مزيد من السلع التموينية لمنافذ البقالين لاستكمال صرف مقررات أغسطس 2022 لحاملي البطاقات التموينية، والبالغ عددهم 23 مليون أسرة يستحق 64 مليون فرد منهم على التموين الشهري.

وزارة التموين: استمرار ضخ الأرز يوميا لمنافذ البقالين

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ الأرز يوميا من مخازن الجملة لمنافذ بقالي التموين، إذ يتم ضخ 1000 طن يوميا من الأرز لتوفير احتياجات المواطنين، فضلا عن ضخ 1000 طن يوميا من المكرونة مع ضخ 4 آلاف طن من السكر و3 آلاف طن من الزيت.

سعر كيلو الأرز في التموين

ويشهد سعر كيلو الأرز في التموين ثباتا واستقرار، مساويا لسعر كيلو الأرز في قائمة السلع التموينية عن الأشهر الماضية، حيث يسجل سعر كيس الأرز وزن 1 كيلو جرام 10 جنيهات على البطاقة التموينية لمستحقي الدعم.

ضخ السلع التموينية من مخازن الجملة

وتتم عملية ضخ السلع التموينية من مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إذ يقوم 1500 مجملة بتغذية منافذ صرف السلع والمقمسة كالتالي:

- 40 ألف منفذ بقالي تموين على مستوى الجمهورية.

- 6700 منفذ مشروع جمعيتي.

- 1300 مجمع استهلاكي يوفر السلع الحرة للمواطنين مع السلع التموينية.

وتستكمل حاليا وزارة التموين صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر أغسطس 2022 والتي بدأ الصرف فيها بداية الشهر الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر من منافذ البقالين والتي تتيح صرف التموين طوال أيام الشهر من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بما في ذلك أيام الجمعة، وذلك بناء على قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.