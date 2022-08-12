رئيس التحرير

أحمد الخطيب

أحمد الفيشاوي يطرح الإعلان الرسمي لفيلم «الدعوة عامة»: نازل 17 أغسطس

كتب:

بسمة شطا
07:56 م | الجمعة 12 أغسطس 2022
بوستر فيلم الدعوة عامة

بوستر فيلم الدعوة عامة

طرح الفنان أحمد الفيشاوي الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد «الدعوة عامة»، عبر حسابه الخاصة على «إنستجرام»، إذ من المقرر أن يطرح في جميع دور العرض الفترة المقبلة.

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي من خلال إعلان فيلمه الجديد «الدعوة عامة» عن موعد عرض الفيلم إذ شارك الإعلان وعلق عليه: «الدعوة عامة نازل يوم 17 أغسطس»، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.

برومو فيلم «الدعوة عامة»

برومو فيلم الدعوة عامة سيطرت عليه حالة من الكوميديا والتشويق بشكل كبير وسط أحداث كثيرة يتعرض لها أبطال العمل بطريقة كوميديا وظهر في البرومو عدد كبير من أبطال العمل الرئيسيين.

الدعوة عامة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين ومنهم أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد ومحمد عبدالرحمن وسوسن بدر ودينا، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج وائل فرج.

اقرأ المزيد:

أحمد الفيشاوي يصور البوسترات الدعائية لفيلم الدعوة عامة (فيديو)

محمد عبدالرحمن يروج لفيلم الدعوة عامة: قريبا جدا

إطلاق البوستر الرسمي لفيلم «الدعوة عامة».. ومحمد عبدالرحمن يروج له

برومو فيلم «الدعوة عامة» لـ أحمد الفيشاوي (فيديو)
بقلم بسمة شطا