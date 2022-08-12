أحمد الفيشاوي يطرح الإعلان الرسمي لفيلم «الدعوة عامة»: نازل 17 أغسطس

طرح الفنان أحمد الفيشاوي الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد «الدعوة عامة»، عبر حسابه الخاصة على «إنستجرام»، إذ من المقرر أن يطرح في جميع دور العرض الفترة المقبلة.

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي من خلال إعلان فيلمه الجديد «الدعوة عامة» عن موعد عرض الفيلم إذ شارك الإعلان وعلق عليه: «الدعوة عامة نازل يوم 17 أغسطس»، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.

برومو فيلم «الدعوة عامة»

برومو فيلم الدعوة عامة سيطرت عليه حالة من الكوميديا والتشويق بشكل كبير وسط أحداث كثيرة يتعرض لها أبطال العمل بطريقة كوميديا وظهر في البرومو عدد كبير من أبطال العمل الرئيسيين.