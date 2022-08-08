إطلاق البوستر الرسمي لفيلم «الدعوة عامة».. ومحمد عبدالرحمن يروج له

انطلق اليوم البوستر الرسمي لفيلم «الدعوة عامة»، والذي يعتبر ثالث بطولة سينمائية للنجم محمد عبدالرحمن بعد فيلمي «الخطة العايمة وخير وبركة»، ومن المقرر طرحه في دور العرض يوم 18 أغسطس.

وعلق عبدالرحمن على البوستر عبر صفحات السوشيال ميديا الرسمية له قائلا: «يا بركة دعاكي يا أمي».

«عبدالرحمن» يروج لفيلم «الدعوة عامة»

وقد شوّق محمد عبدالرحمن، جمهوره قبل إطلاق البوستر، ليحظى بردود أفعال إيجابية وحفاوة وحماس من قبل الجمهور، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم «عبدالرحمن» بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها.

ويشارك محمد عبدالرحمن في بطولة الفيلم النجوم أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، ويعتبر ثاني تعاون للنجم مع المؤلفين أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، بعد فيلم «الخطة العايمة»، و«الدعوة عامة»، من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، وإخراج وائل فرج.

محمد عبدالرحمن يشارك في بطولة مسلسل «فيصل إكس أبو كليبس»

وكان محمد عبدالرحمن، قد أعلن مؤخرًا عن عمله المقبل بعنوان «فيصل إكس أبو كليبس»، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.

ويعتبر النجم محمد عبدالرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.