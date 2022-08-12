 تنسيق الرغبات 2022.. كيفية وخطوات التسجيل لكليات العام الجديد

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل تنسيق الرغبات 2022، موضحة أن التنسيق يتم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي المحدد لذلك، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع جميع الخطوات بدقة واختيار الكليات التي تناسب ميولهم وقدراتهم وضرورة مناقشة الأسرة عند اختيار الكلية لصعوبة تعديل الرغبات عقب غلق الموقع الإلكتروني للتنسيق.

نصائح مهمة في تنسيق الرغبات 2022

تنسيق الرغبات 2022 يتم من خلال مجموعة مهمة من الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، موضحة أن كتابة الرغبات تشمل 75 رغبة تكون مرتبة حسب قواعد التوزيع الجغرافي بالنسبة للطالب.

خطوات تنسيق الرغبات 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة الرقم السري.

- كتابة رقم الجلوس.

- بعد إدخال الرقم السري ورقم الجلوس والرقم السري بمجرد الضغط على الخطوة التالية يتعرف حاسب التنسيق الإلكتروني على بيانات الطالب وتظهر شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقا إذ كان مسجلاً لرغبات قبل ذلك أما إذا تقدم للمرة الأولى تظهر للطالب شاشة البيانات الأساسية.

- الخطوة الثانية هي شاشة مراجعة الرغبات السابقة:

- يجب على الطالب التحقق من بياناته الأساسية والضغط على الخطوة التالية وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يجب الاتصال فوراً بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية.

- المجموع الكلي الذي يظهر للطالب يتضمن المجموع الأصلي ودرجات الحافز الرياضي إن وجدت.

- الطالب المعفي من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري من خلال قسمة المجموع الكلي وضربه في 410 على 370 درجة.

- الخطوة الثالثة هي شاشة البيانات الشخصية الأساسية اللازمة في عملية التنسيق:

- وهنا تظهر أمام الطالب شاشة اختيار وتعديل الرغبات وتحتوي على 75 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل.

- يقوم الطالب إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه مع ضرورة مراعة قواعد التوزيع الجغرافي.

- الخطوة الرابعة والأخيرة هي شاشة تسجيل وتعديل الرغبات.