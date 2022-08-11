تنسيق الكليات 2022.. 7 أماكن لتسجيل الرغبات في جامعة الإسكندرية

انطلق تنسيق الكليات 2022، في جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، التي خصصت 7 مكاتب ومعامل كمبيوتر بالجامعة، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، طوال فترة التنسيق للمرحلة الأولى، لمدة 6 ساعات يوميا، عبر 200 جهاز، لتسهيل عمليات التقديم بشكل متتالي للطلاب، وتوفير المساعدات لهم بالنصائح والإرشادات والدعم الفني.

أماكن تنسيق الكليات 2022 بالإسكندرية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، تخصيص 7 معامل لـ تنسيق الكليات 2022، تضم 200 جهاز كمبيوتر، بشكل مجاني للطلاب، لتسجيل رغباتهم داخل كليات: الآداب، والتربية، وعلوم الشاطبى، وعلوم محرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طالبات بسموحة.

مواعيد تنسيق الكليات 2022 بجامعة الإسكندرية

أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة المترددين على المعامل المخصصة لعملية تنسيق الكليات 2022، مشيرا إلى أنها متاحة طوال فترة التنسيق، اعتبارا من التاسعة صباحا، حتى الثالثة ظهرا.

يتواجد بمعامل تنسيق الكليات 2022 في جامعة الإسكندرية، مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني، لتقديم الدعم الفني للمترددين من الطلاب وذويهم، كما تم تزويد أجهزة الكمبيوتر بإنترنت عالي السرعة، للتسهيل على الطلاب، وضمان عدم الازدحام.