«حياة كريمة»: المرحلة الأولى من المبادرة تنتهي 30 ديسمبر المقبل

قال ولاء جاد عبدالكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة مازالت مستمرة في تطوير القرى والنجوع المصرية، واقتربت من الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 75% إذ استهدفت 1477 قرية «المرحلة دي بيتنفذ فيها 23 ألف مشروع، 30% منهم تم الانتهاء منهم بالفعل».

وأضاف «عبدالكريم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك ما يقارب الـ9 آلاف مشروع باتوا حاليا في مراحل تنفيذ مختلفة ومتوسط نسب التنفيذ فيهم وصلت لـ60% «لسه عندنا 6 آلاف مشروع مرتبطين بمشروعات أخرى، وهي مشروعات تشطب خلال الفترة الحالية، ومش هتاخد وقت طويل».

مشروعات البنية الأساسية

واستطرد: «انتهاء كل مشروعات المرحلة الأولى في 30 ديسمبر من العام الجاري، وبنشتغل على التكليف الرئاسي، وبنشتغل على كل مشروعات البنية الأساسية، مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي».

وأوضح أن المبادرة تعمل كذلك في خدمات مياه الشرب والاتصالات والكهرباء، مع تحسين الجودة والكفاءة والإتاحة للمواطنين، ثم مرافق الخدمات الاجتماعية كإنشاء 22 مستشفى في المرحلة الأولى و1106 وحده صحية ومركز طبي، كما يجرى العمل في تدشين وتطوير 3 آلاف مدرسة، و132 مجمع خدمات حكومي، ومجمعات لخدمات الزراعية، ومراكز للشباب.

الخدمات المقدمة للقرى

وتابع: «كل حزمة الخدمات دي بيتم توفيرها علشان تخدم كل القرى، وهو اللي هنفذه في المرحلة الأولي والتانية والثالثة، والمرحلة الأولي قد تكلفت ما يقارب الـ300 مليار جنيه بسبب الزيادات التي حدثت على مستوى العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا وتراجع سلاسل الأمداد».