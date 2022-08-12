ضمن حياة كريمة.. مبادرة «عينك في عنينا» تطلق قافلة طبية بمحافظة قنا

تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» جاهدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصري والارتقاء بمستوى معيشته، وتحقق المبادرة هذا الهدف من خلال تطوير العديد من الجوانب الحياتية المحيطة بالمواطن، كالاهتمام بتطوير الجانب التعليمي أو الصحي أو الخدمي، أو التوعوين وغيره من الجوانب الحياتية الأخرى.

قافلة طبية في قرية القلمينا

وتهتم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتحسين صحة المواطنين الأكثر فقرا، وتعمل على ذلك من خلال توفير عدد من القوافل الطبية في مختلف المحافظات والقرى المصرية، لاسيما المحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا، وتشمل هذه القوافل الكثير من التخصصات الطبية المختلفة، مما يضمن تقديم خدمه طبية لأهالي القرى الأكثر فقرا، بالمجان.

وفي هذا الإطار، أطلقت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية المراشدة في محافظة قنا، قافلة طبية، في قرية القلمينا التابعة للوحدة، اليوم الجمعة، من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وأهالي القرية، بالمجان ودون أي تكاليف، من أجل توفير حياة صحية للمواطنين الأكثر فقرا واحتياجا بالقرية.

قافلة مبادرة «عينك في عنينا»

وتأتي تلك القافلة ضمن مبادرة «عينك في عنينا»، إحدى مبادرات مؤسسة «حياة كريمة»، والتي تتم تحت إشراف من مدرية الصحة بمحافظة قنا، ومجلس الوقف شمال المحافظة، وتعمل القافلة التي أطلقتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اليوم في محافظة قنا، على تقديم خدمة الكشف المجاني للمرضى من المواطنين الأشد احتياجا، إضافة إلى تقديم العلاج لهم بالمجان، والخدمات الطبية المختلفة الأخرى، منها عمل نظرات طبية، وإجراء العمليات الجراحية، إلى جانب توزيع الأدوية، ويتم ذلك في الأماكن المحددة لتجمعهم في قرية القلمينا.

والجدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قد أطلقت أمس قافلة طبية في محافظة الشرقية، والتي تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين إلى اليوم، وتشمل عدد من التخصصات الطبية المختلفة، كالأطفال والقلب والعظام وغيرهم.