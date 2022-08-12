«حياة كريمة»: ننفذ 770 مشروعا بتكلفة 7.7 مليار جنيه في القليوبية (فيديو)

قالت أميرة فتحي، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة القليوبية، إنّ مركز شبين القناطر هو المركز المدرج في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بواقع 770 مشروعا يتم تنفيذها في القرى المختلفة بتكلفة 7.7 مليار جنيه.

وأضافت فتحي، خلال تصريحات عبر قناة DMC: «هذه المشروعات تتضمن البنية التحتية والصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي، وهناك مشروعات أخرى تهتم ببناء الإنسان مثل إنشاء مجمعات مدارس مختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوية».

مشروعات تهتم بالإنسان

وتابعت: «هناك مشروعات تهتم بالإنسان مثل تدريبات يتم تنفيذها، فهناك ندوات بالمدارس وتدرب أهل البلد على التحول الرقمي وكيفية استخدام الكروت الذكية وكارت الفلاح والفيزا والتكنولوجيا».

وأردفت: «دربنا عددًا كبيرا من المدارس الطلاب والمدرسين على استخدام التكنولوجية، وأمددنا المدارس بوسائل تكنولوجية مختلفة وأجهزة كمبيوتر».

وأشارت، إلى أنّ قرية طحوريا لها نصيب كبير في عدد من المشروعات، مثل مجمع مدارس ووحدة بيطرية ووحدة إسعاف ووحدة مطافي، إذ تم الانتهاء من جزء من المشروعات بنسبة 100%، ولدينا جزء جاري استكمال إنشائه، مثل وحدة الإسعاف، ومركز شباب نموذجي على أحد طراز.

رصف الطرق بعد انتهاء المشروع

ولفتت، إلى وجود طرق سيتم رصفها في المرحلة الأخيرة من المرحلة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من توصيل الصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي ووصلات الفايبر إنترنت، مشددة على الانتهاء من المجمع الخدمي بشكل كامل، وسيتم تشغيله قريبا جدا، بالإضافة إلى مجمعات المدارس، حيث دخل جزء منها الخدمة، والجزء الآخر سيدخل الخدمة مع بداية العام الدراسة الجديد.