الكشف والعلاج مجانا على المواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة.. اعرف الأماكن

تحظى المناطق النائية والمحافظات الحدودي، الأكثر احتياجًا، بالأولوية في توجيه القوافل الطية المجانية إليها، والتي تضم تخصصات القلب والباطنة والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والأنف والأذن والرمد وجراحة ومسالك بولية، وعظام وتنظيم أسرة وعيادات أسنان، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة والسكان المصرية.

13 قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وقالت وزارة الصحة إن القوافل الطبية ضمن حياة كريمة ستنطلق يومي 12 و13 أغسطس بمناطق وادي الطرفة، وادي سعال مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، أبو سعادة الكبرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، الناصرية حي جنوب العياط محافظة الجيزة، الجزائر مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، 49 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومحلة روح مركز طنطا ثان محافظة الغربية.

وأضافت «الصحة» في بيان صادر عنها: سيتم إطلاق 7 قافلة طبية أخرى يومي 13 و14 أغسطس بمناطق الكومى مركز طامية محافظة الفيوم، وحدة طب الاسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، نصر جمعة مركز سمسطا محافظة بنى سويف، مسارة مركز ديروط محافظة أسيوط، كوم اشكيلو مركز جرجا محافظة سوهاج، المستقبل مركز العبور محافظة القليوبية، الكفر الجديد محافظة كفرالشيخ.

العلاج على نفقة الدولة

ووفقا لما أعلنته الصحة المصرية، فإن الحالات التي تستدعي إجراء العمليات الجراحية، يتم تحويلها إلى المستشفيات القريبة من قبل أطباء القوافل من أجل استصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.