توصيل مياه الشرب لـ 200 أسرة في قنا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

واصلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، استهداف المناطق الأكثر احتياجا، بتوصيل كافة الخدمات وتحسين نوعية الحياة، حيث بدأت الوحدة المحلية لمجلس قروي «أبومناع غرب»، بمركز دشنا، في محافظة قنا، إعداد واعتماد كروكي لتوصيل مياه الشرب لقرابة 200 أسرة من الأولى بالرعاية، بالمناطق المحرومة في إطار المبادرة الرئاسية.

200 وصلة مياه من حياة كريمة

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، إنه وفقًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مدينة دشنا، بخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وتحت إشراف مسؤولي «حياة كريمة»، تم اعتماد كروكي، لتوصيل مياه الشرب إلى 200 منزل بالمناطق المحرومة في قريتي «أبومناع غرب وأبومناع قبلي».

وأشار «جيلاني»، إلى اعتماد كروكي بواقع 400 متر في قرية أبومناع غرب، وآخر بواقع 550 مترًا بقرية أبومناع قبلي، لتوصيل المياه للشوارع المحرومة، بهدف إنهاء شكاوى المواطنين.

توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية

وأكد أن أعمال التوصيل ستتم في ضوء ظل الالتزام بإجراءات المواصفات الفنية وجودة العمل والسلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ، وتحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى مبادرة «حياة كريمة»، تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.