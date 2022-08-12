5 مجموعات صينية تعلن انسحابها من بورصة نيويورك.. ومحادثات لحل النزاع

أعلنت 5 مجموعات صينية، اليوم الجمعة، انسحابها من بورصة نيويورك، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

توتر بين الشركات الصينية وسوق الأسهم الأمريكي

وأعلنت عدة شركات صينية مملوكة للدولة من بينها شركة تشاينا لايف للتأمين «601628.SS» وعملاق النفط سينوبك «600028.SS» عن خطط يوم الجمعة للشطب من سوق الأسهم الأمريكية، وفق وكالة «رويترز».

محادثات لحل نزاع تدقيق طويل الأمد

وتجري الصين والولايات المتحدة، محادثات لحل نزاع تدقيق طويل الأمد قد يؤدي إلى طرد الشركات الصينية من التبادلات الأمريكية إذا لم تتمكن من الامتثال لقواعد التدقيق الأمريكية.

وتمت إضافة الشركات إلى قائمة قانون محاسبة الشركات الأجنبية «HFCAA» في مايو بعد أن تم تحديدها على أنها لا تفي بمعايير التدقيق الخاصة بالهيئات التنظيمية الأمريكية.