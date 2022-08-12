كل ما تريد معرفته عن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تعد من الكليات المتخصصة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، وتضم الكلية 3 أقسام رئيسية هي: قسم الملاحة الفضائية، قسم علوم الفضاء وقسم اتصالات الفضاء، ومدة الدراسة بها 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة.

شروط القبول بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

تقبل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، القسم العلمي بشعبتيه علوم ورياضة، أو مايعادلها طبقاً للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، ويجوز قبول طلاب من الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد على الأقل من كليات العلوم أو الهندسة أو الكليات العملية الأخرى للدراسة بالكلية، على أن يكون قبولهم بالبرامج الدراسية المناسبة، طبقًا للنظام الذي يقره مجلس الكلية ويعتمده مجلس الجامعة بعد أخذ رأي الأقسام المختصة، وبشرط ألا تقل مدة الدراسة بالكلية عن 4 فصول دراسية عادية أو سنتين دراسيتين.

نظام الدراسة داخل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

تستغرق مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، وتعد دمجًا لدراسة العلوم الأساسية والعلوم الهندسية الخاصة بتكنولوجيا الفضاء والصناعات المرتبطة بها، ليحصل الخريج بعد إتمام دراسته على درجة البكالوريوس فى علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

برامج كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

تمتلك كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، برنامجين، هما البرنامج العام وهو برنامج الملاحة الفضائية، والبرنامج الخاص بمصروفات، وهو برنامج علوم الفضاء التطبيقية والملاحة.

أقسام كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

1- قسم علوم الفضاء الذي يهتم بتدريس علوم الفضاء الأساسية.

2- قسم الملاحة الفضائية ويهتم بالملاحة في الفضاء، وهو تخصص جديد بالكلية.

3- قسم اتصالات الفضاء.

مجالات العمل لخريجي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف

يمكن لخريجي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، الالتحاق بعدة وظائف فور الانتهاء من دراسته، أبرزها:

«الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، وزارات الاتصالات والكهرباء والطاقة والبحث العلمي، الملاحة البحرية والجوية، هيئة الطيران المدني، الجامعات ومراكز البحث العلمي، المطارات، قسم علوم الفضاء، برنامج الفضاء المصري، وكالة الفضاء المصرية، المركز القومي للبحوث، شركات البترول، مصانع الإنتاج الحربي وغيرها من المصانع المدنية، مصانع الإلكترونيات، الطيران المدني والمطارات، المحطات الأرضية للأقمار الصناعية، جميع شركات المحمول».