تنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي رياضة.. اعرف أبرز كليات الهندسة المتاحة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التفاصيل الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي رياضة، موضحة أن الحد الأدنى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر وعدد الطلاب 15220، موضحة أن التنسيق يتم إلكترونياً من خلال معامل مجهزة في الجامعات الحكومية ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كليات المرحلة الأولى 2022 علمي رياضة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل كليات المرحلة الأولى 2022 علمي رياضة، بالنسبة للهندسة بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:

جامعة القاهرة

- كلية الهندسة.

- كلية التخطيط العمراني.

جامعة الإسكندرية

- كلية الهندسة.

- كلية الفنون الجميلة قسم عمارة.

جامعة عين شمس

- كلية الهندسة.

جامعة أسيوط

- كلية الهندسة.

- كلية فنون جميلة قسم عمارة.

جامعة طنطا

- كلية الهندسة.

جامعة المنصورة

- كلية الهندسة.

- كلية الفنون الجميلة قسم عمارة.

جامعة الزقازيق

- كلية الهندسة.

جامعة حلوان

- كلية الهندسة بحلوان.

- كلية هندسة المطرية.

- كلية التكنولوجيا والتعليم.

- كلية الفنون الجميلة بالزمالك قسم عمارة.

جامعة المنيا

- كلية الهندسة.

- كلية الفنون الجميلة قسم عمارة.

جامعة المنوفية

- كلية الهندسة بشبين الكوم.

- كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

جامعة قناة السويس

- كلية الهندسة بالإسماعيلية.

جامعة جنوب الوادي

- كلية الهندسة بقنا.

جامعة بنها

- كلية الهندسة بشبرا.

جامعة الفيوم

- كلية الهندسة.

جامعة كفر الشيخ

- كلية الهندسة.

جامعة بني سويف

- كلية التكنولوجيا والتعليم.

- كلية الهندسة.

- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

جامعة سوهاج

- كلية التكنولوجيا والتعليم.

- كلية الهندسة.

جامعة بورسعيد

- كلية الهندسة.

جامعة أسوان

- كلية الهندسة.

- كلية هندسة الطاقة.

جامعة السويس

- كلية هندسة البترول والتعدين.

- كلية التكنولوجيا والتعليم.

- كلية هندسة السويس.

جامعة دمياط

- كلية هندسة دمياط.

جامعة دمنهور

- كلية الهندسة.

خطوات التقديم للكليات 2022

وبالتزامن مع تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022، حددت وزارة التعليم العالي الخطوات التي يجب إتباعها للتقديم للكلية:

- بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده على أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة وهي:

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- عدد 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

- شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط.

- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.

- يقوم مكتب التنسيق بتسليم كود ورقم سري لكل جامعة بحيث يمكن للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة وإنزال أية تعديلات على المرشحين نتيجة زيادة درجات أو تحويلات وبهذا يمكن لكل جامعة سحب كشوف وأسماء وبينات الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الإلكتروني مباشرة عقب إعلان نتيجة التحويلات الإلكتروني لكل مرحلة أو بعد حدوث أي تغير في الترشيحات بزيادة الدرجات ومن الضروري أن تكونه هذه الكشوف مؤمنة من أي عبث مع التأكيد على أن يقوم مكنب التنسيق بما يلي:

إرسال كشوف بيانات الطلاب المرشحين لها من التنسيق الإلكتروني للجامعات بعد إعلان نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق والتحويلات مع مراعاة أنه في حالة تعديل هذه البيانات يتم إرسال التعديلات الجديدة فقط وفي النهاية يرسل مكتب التنسيق نسخة نهائية بكل مراحل التنسيق.

إسرال كشوف وبيانات الطلاب والإسطوانة المدمجة الخاصة بهم إلى كل من مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة على أن يتوليا إبلاغ ذلك لكليات ومعاهد الجامعة.