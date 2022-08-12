هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا: ارتفاع في نسبة الرطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، حيث أصدرت بيانا تفصيليا بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، مشيرة إلى وجود ارتفاع في الرطوبة النسبية على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بالطقس شديد الحرارة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت سيكون رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، أن تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط في مطروح والعلمين، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 إلى 2 متر.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل غدا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب.

درجات الحرارة غدا

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 13 أغسطس وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 33 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 33 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 22

سيوة 36 - 23

بورسعيد 32- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 25

الإسماعيلية 35 - 26

السويس 35 - 25

العريش 32 - 24

رفح 31 - 23

رأس سدر 37 - 25

نخل 34 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 26

كاترين 33 - 19

الطور 35- 27

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38 - 30

مرسى علم 39 - 30

الفيوم 35 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 38 - 25

أسيوط 39- 25

سوهاج 39 - 26

قنا 42- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 31

إدفو 42- 30

أبو سمبل 42 - 30

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 31

أبو رماد 37 - 29

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 28