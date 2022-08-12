أعلنت جامعة العلمين الأهلية الدولية، عن منح الثانوية العامة 2022 للطلاب المتفوقين، موضحة أنها حريصة على دعم الطلاب المتميزين والمتفوقين، في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مؤكدة أنها تهتم بالتعليم على مستوى متميز من الجودة، من أجل تخريج جيل مؤهل لسوق العمل.

جامعة العلمين الأهلية.. منح الثانوية العامة

ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل منح الثانوية العامة 2022 في جامعة العلمين الأهلية، بحسب ما أعلنت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

منح طلاب شعبة العلمي «علوم ورياضة»

- الطالب الحاصل على 90% فأكثر، يحصل على تخفيض 50% من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على 85% حتى أقل من 90%، يحصل على تخفيض 25% من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على 80% حتى أقل من 85%، يحصل على تخفيض 15% من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على 75% حتى أقل من 80%، يحصل على تخفيض 10% من المصروفات الدراسية.

منح طلاب الشعبة الأدبية

- الطالب الحاصل على 80% فأكثر، يحصل على تخفيض 50% من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على 75% حتى أقل من 80%، يحصل على تخفيض 25% من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على 70% حتى أقل من 75%، يحصل على تخفيض 15% من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على 65% حتى أقل من 70%، يحصل على تخفيض 10% من المصروفات الدراسية.

وأوضحت جامعة العلمين الدولية، طريقة التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مؤكدة أنه يمكن للطلاب المصريين داخل الوطن وخارجه، التقدم للالتحاق ببرامج الجامعة من خلال الموقع المركزي للجامعات الأهلية.

وأشارت إلى أنه فيما يخص الطلاب غير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، يمكنهم التوجه مباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية.

برامج جامعة العلمين الدولية

أعلنت جامعة العلمين الأهلية الدولية، عن البرامج الدراسية المتاحة لطلبة علمي رياضة، في مجال العلوم وهندسة الحاسبات، وهي:

- برنامج هندسة الحاسبات بمساراته المتميزة: «النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني».

- برنامج علوم الحاسبات بمساراته المتميزة: «هندسة البرمجيات ، تحليل البيانات الضخمة ، الرؤية بالحاسب».

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

- برنامج علوم الذكاء الاصطناعي.