الحزن يخيم على قرية في بني سويف.. فقدت 3 من أبنائها أثناء البحث عن لقمة العيش

سيطرت حالة من الحزن على أه‍الي قرية بنى حدير التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بنى سويف عقب وفاة 3 شباب من أبناء القرية وإصابة آخر بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة نقل ثقيلة مُحملة بالحجارة بالطريق الإقليمي في نطاق حلوان.

شهداء لقمة العيش

وقال «م.ع» أحد الأهالي بقرية بني حدير مركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف، إن القرية فقدت اليوم 3 من أبنائها بحادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بـ«الحجارة»، وإصابة شخص آخر أثناء خروجهم للعمل والبحث عن لقمة العيش، بالطريق الإقليمي بالقرب من حلوان وهم: أحمد مصطفى 38 سنة، وسيد محمد حجاج 32 سنة، ومحمد صلاح 32 سنة.

تفاصيل الحادث

وأضاف أن الشخص المصاب هو محمود مصطفى، السائق، شقيق المتوفى أحمد مصطفى، ويرقد الآن فى العناية المركزة بالمستشفى، مشيرًا إلى أن الجنازة في مقابر بني حدير شرق نهر النيل إثر انقلاب سيارة نقل ثقيلة مُحملة بالحجارة بالطريق الإقليمى بنطاق حلوان.

حزن بقرية بني حدير في بني سويف

واتشحت نساء القرية بالسواد، وسادت حالة من الحزن عقب وفاة 3 شباب وإصابة آخر، ذهبوا سويًا للعمل، قاصدين لقمة العيش لتوفير احتياجات أسرهم للعيش الكريم، ولم يكن في حُسبانهما أنهما سيعودون جثثاً هامدة.

مواقع التواصل تتحول لسرادق عزاء لنعي الضحايا

ونعاهم العديد من رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حيث تحولت صفحاتهم إلى دفتر عزاء، وقال أحمد عباس أحد أبناء القرية «إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعي ببالغ الحزن والأسى خيرة شبابنا ، شهداء لقمة العيش، كانا من أكثر الشباب خلقًا وأدبًا، لانزكيهما على الله، ونحتسبهما عنده من الشهداء».