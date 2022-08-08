مصرع شاب إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالفيوم.. «شهيد لقمة العيش»

لقي شاب في بداية العقد الثاني من العمر، مصرعه إثر إصابته بنزيف حاد جراء سقوطه من أعلى سقالة خشبية بأحد الطوابق المرتفعة أثناء عمله في تشطيب إحدى واجهات العمارات السكنية بمنطقة العبودي قرب المسلة، بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، حيث اختل توازنه وسقط فجأة ونزل على الأرض جثة هامدة غارقاً في دمائه أمام أعين زملائه في العمل الذين أصيبوا بحالة من الهلع فور رؤيته ينزف، فاستغاثوا بالإسعاف لنقله إلى المستشفى، ولكن تبيّن أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة.

بلاغ بمصرع شاب

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود مفتاح، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً بمصرع شاب سقط من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله في تشطيب واجهة إحدى العمارات السكنية بمنطقة العبودي في زمام المسلة بنطاق القسم.

الشرطة تعاين الجثة

وانتقل على الفور ضباط قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شاب يدعى حسام عادل، 22 سنة، يعمل في تشطيب واجهات العقارات السكنية، إثر سقوطه من أعلى سقالة بدور مرتفع.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف التي قامت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بتسليم الجثة لذويه لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

حزن على وفاة الشاب

وخيّمت حالة من الحزن على أهالي محافظة الفيوم بسبب مصرع الشاب وهو لا يزال في مقتبل العمر أثناء عمله، مُطلقين عليه لقب «شهيد لقمة العيش»، وداعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.