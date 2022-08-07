مصرع عامل سقط من الطابق السابع أثناء العمل بالمنوفية.. شهيد لقمة العيش

لقي عامل بمحافظة المنوفية مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السابع أثناء العمل في أحد المباني السكنية، وعلى الفور نُقل إلى المستشفي في شبين الكوم، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة ومعرفة أسباب سقوطه.

مصرع عامل بناء أثناء العمل في شبين الكوم

وتبين أن عامل البناء المتوفى يدعى «إ.ع.ب»، 48 عاما، ومقيم بإحدى قرى مركز شبين الكوم، وبالكشف عليه تبين أنه توفى إثر كسر في الجمجمة وجروح متفرقة في الجسد نتيجة سقوطه من الدور السابع أثناء العمل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع عامل بناء سقط من الدور السابع أثناء العمل، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وبسؤال الأهالي وزملائه أكدوا أن توازنه اختل أثناء العمل في الطابق السابع وسقط، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازم حيال الواقعة.

مصرع 5 أشخاص داخل بالوعة صرف صحي

وعلى صعيد آخر، شهدت قرية لبيشة التابعة مركز أشمون في محافظة المنوفية مصرع 5 أشخاص داخل بالوعة صرف صحي، عندما سقط أحد الشباب وحاولوا إنقاذ حياته لكنهم فارقو الحياه معه، وشيعته جنازتهم إلي مثواهم الأخير وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد.