نجاة حفيد الفنان فريد شوقي من حادث غرق في أحد شواطئ كوستاريكا

نجا حفيد الفنان فريد شوقي من حادث غرق رفقة أحد أصدقائه في دولة كوستاريكا، وكشفت عن هذا الأمر والدته المخرجة عبير فريد شوقي من خلال صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت عبير فريد شوقي ابنة الفنان فريد شوقي: «صحيت على تليفون من ابنى في المستشفى.. ربنا ما يورى حد الخضة، ولولا إني شايفاه كويس بس وشه مرعوب، هو وصاحبه كانوا هيغرقوا فى كوستاريكا والحمدلله الناس أنقذتهم راحوا على المستشفى لأن صاحبه قعد تحت الميه كتير عقبال ما طلعوه».

نجاة حفيد فريد شوقي من الغرق

وتابعت عبير: «العيال استنوا يشوفوا دكتور ويعملوا إشاعة على الصدر 7 ساعات، اللي قاعد جنبه بينزف وعادى جدا صاحبه بيرجع دم عادي بردو ومش حاسس بأطرافه، اللي نفعهم إن اللي أنقذوهم عملوا لهم إسعافات أولية وطلبوا الإسعاف».

وأضافت عبير فريد شوقي: «يا رب قوينا لعيالنا.. إلهي استودعتك أبنائي قطعة من قلبي في مكان غابت عنهم عيني ولكن عينك لم تغب فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك».

نصائح للتعامل مع الغريق

وبعد تعرضه لهذا الحادث، حرصت عبير فريد شوقي على توجيه عدد من النصائح للتعامل مع الغريق وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك».