تفاصيل شكوى الشاعر صلاح عطية لـ«المؤلفين والملحنين» ضد أغنية حمزة الصغير

تقدم الشاعر صلاح عطية بشكوى لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين ضد الشاعر سامح الكومي، بسبب اقتباسه لجزء من كلماته في أغنيته الجديدة «بطلوا حوارات» التي يقدمها كلا من المطربان الشعبيان حمزة الصغير وأحمد عامر.

صلاح عطية كتب أغنية «ولاد لذينة» عام 2016

وكشف صلاح عطية شكواه لـ«الوطن»: «تفاجأت حين الاستماع لأغنية حمزة الصغير بأن هناك اقتباس كلمات من أغنيتي التي قدمتها مع الفنان محمد سلطان، وطرحناها عام 2016، حيث ظهر الاقتباس في كوبليهات ناس ولاد لذينة، ناس بتوع مصالح، وأنا مش مسامح، على الفور قمت بأخذ الإجراءات القانونية في جمعية المؤلفين والملحنين التي أنا عضو فيها للحفاظ على حقوقي».

صلاح عطية كان قد نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فسبوك» فيديو يظهر التشابه بين الأغنيتين وعلق عليه قائلا: «مش هغلط في حد، ولكن همشي بالأصول وبالقانون، تقدمت رسمياً بشكوى لجمعية المؤلفين والملحنين بحكم إني عضو الجمعية العمومية ضد الشاعر اللي خد بعض كلمات أغنية ولاد لذينة».

صلاح عطية: تقدمت بشكوى رسمية ضد الشاعر

كان الفنان حمزة الصغير وأحمد عامر قد طرحا منذ أيام أغنية «بطلوا حوارات» التي كانت من تأليف سامح الكومي وألحان خالد سلطان.

يذكر أن جمعية المؤلفين والملحنين كانت قد غرمت خلال الفترة الماضية الفنان عمر كمال بسبب سطوه على أغنية قالوا سماح في إحدى مهرجاناته الغنائية، كما استخدم دون وجه حق جزءا من أغنية أم كلثوم في إحدى أغنياته الجديدة.