سعر كرتونة البيض اليوم السبت 13-8-2022 في مصر

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن سعر كرتونة البيض اليوم، ويتطلعون إلى معرفةالأسعار في الأسواق بشكل يومي، لذا كثر البحث عن طبق البيض اليوم السبت الموافق 13 أغسطس، إذ يدخل البيض في العديد من وصفات الطعام المختلفة.

وتستعرض بوابة «الوطن»، خلال هذا التقرير، سعر كرتونة البيض اليوم السبت الموافق 13 أغسطس، وفق الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إذ جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

أوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، أن أسعار البيض، تشهد استقرارًا واضحًا في الأسواق خلال الأيام الجارية، بعد الانخفاض الذي حدث الأيام الماضية، عقب ارتفاع كبير لم تشهده الأسواق من قبل.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم السبت، يتراوح بين 60 و70 جنيها بالأسواق، في حين يبلغ سعرها بالمزارع إلى 54 جنيهًا فقط.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم السبت، نحو 56 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بقيمة 70 جنيهًا، وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن».

سعر كرتونة البيض البلدي

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض البلدي اليوم السبت، الذي يحتوي على 30 بيضة، يتراوح بين 75 و80 جنيهًا بالمحلات التجارية، وداخل المزارع بين 60 و70 جنيهًا.