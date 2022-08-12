كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال تنافس هندسة الكمبيوتر.. تعرف على مجالات الدراسة

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الماضي، زاد معدل بحث الطلاب عن الكليات المتاحة التي تؤهلهم لسوق العمل، خاصة مع زيادة المجالات في سوق العمل، بجانب التطور الذي يواكبه في مجالات تتطلب إنشاء كليات جديدة تتماشى مع احتياجات الوظائف والمهن الحديثة ومن بين تلك الكليات المختلفة كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال.

متطلبات سوق العمل

وأكد خبراء التعليم أن فكرة «كليات القمة» لم تعد قائمة كما كانت في الماضي، وإنما يتعلق الأمر بمتطلبات سوق العمل والفرص التي يوفرها لطلاب الثانوية العامة، لتكون كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال من أبرز الكليات المطلوبة في سوق الأعمال والتي تتواجد في أغلب جامعات مصر الحكومية مثل: «جامعة القاهرة، وجامعة وعين شمس وجامعة حلوان، وجامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، وجامعة الفيوم، وجامعة قناة السويس، وجامعة أسيوط، وجامعة وبنها، وجامعة المنوفية، وجامعة بني سويف، وجامعة المنيا، وجامعة كفر الشيخ».

أقسام كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال

تهدف كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في هندسة وعلوم الكمبيوتر، وذلك من خلال أقسامها المختلفة الأربعة وهي «قسم نظم معلومات الأعمال، قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات، قسم الاقتصاد، قسم الرياضة والإحصاء».

الدكتور أحمد رجب، مدرس بكلية تكنولوجيا إدارة الأعمال، بدأ حديثه لـ«الوطن»، بالإشارة إلى أهمية تأهيل الطلاب للوظائف الجديدة التي ظهرت مع التطور التكنولوجي وفهم المتغيرات المختلفة والجديدة الموثرة على مجال هندسة الكمبيوتر، مؤكداً على ضمان مستقبل طلاب الخريجين من الكلية بسبب فرص العمل المطروحة أمامهم.

طريقة الدراسة في الكلية

وأوضح «رجب» أن الكلية تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، بالإضافة إلى خريجي الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات «قسم الحاسب الآلي»، وخريجي المعاهد الفنية التجارية.

وتابع في حديثه عن كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال، بقوله: «هي كلية أقرب لهندسة وعلوم الكمبيوتر في دراستها وموادها»، مضيفاً أن نظام الدراسة مقسم إلى ساعات معتمدة حيث يتم تقسيم فصول سنوات الدراسة إلى 10 فصول دراسية.

مجالات توفرها الكلية للطلاب في سوق العمل، من أهمها العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT) داخل الشركات والمؤسسات المختلفة، أو العمل في مجال البرمجة وتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى ما تتيحه الكلية من فرص في سوق هندسة البرمجيات وإدارة الشبكات أو إدارة أنظمة التشغيل.